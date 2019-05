Giro d’Italia 2019 quattordicesima tappa risultato | Vincitore | Ordine d’arrivo | Classifica

GIRO D’ITALIA 2019 QUATTORDICESIMA TAPPA RISULTATO – La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2019, andata in scena sabato 25 maggio, è stata vinta da Richard Carapaz (Movistar), autore di una prestazione maiuscola che lo ha visto andare in fuga solitaria e riuscire a tenere botta nelle grandi salite previste oggi.

Carapaz ha vinto al termine di una tappa durissima, che da Saint-Vincent ha portato il gruppo fino a Courmayeur, in un percorso disseminato di salite e discese. Con la sua prestazione, Carapaz ha sconvolto la classifica generale, conquistando la maglia rosa ai danni di Polanc, rimasto molto indietro.

Ma dietro Carapaz è stato vero spettacolo, con Vincenzo Nibali e Primoz Roglic (con Mikel Landa, Simon Yates e Miguel Angel Lopez) che si sono sfidati in salita senza esclusione di colpi. Alla fine, Yates è riuscito a scappare, arrivando secondo. Dietro di lui Nibali, che riesce a distanziare leggermente Roglic e a ottenere i 4 secondi di abbuono in classifica.

Giro d’Italia 2019 quattordicesima tappa risultato | La gara di oggi

Come da pronostico, anche quella di oggi è stata una sfida continua tra Vincenzo Nibali e Primoz Roglic. I due si sono tenuti testa per tutta la giornata in una tappa breve ma intensissima (131 chilometri con solo 14 pianeggianti, mentre il resto era in salita o in discesa).

Mentre Carapaz continuava la sua corsa in solitaria, poco dietro lo Squalo Nibali, quando mancavano circa 30 chilometri al traguardo (poco prima dell’ultima discesa), ha provato l’attacco, scattando in avanti cercando di anticipare tutti prima della discesa, sua specialità. Landa e Roglic, però, sono riusciti a restare in scia del corridore messinese, come anche Miguel Angel Lopez, che nella tappa di ieri aveva perso molto tempo rispetto al gruppo dei favoriti a causa della rottura di una catena.

Di seguito la classifica di tappa e quella generale nel dettaglio:

La classifica della quattordicesima (14a) tappa

1. CARAPAZ RICHARD

MOV 4h 02’ 23”

2. YATES SIMON PHILIP

MTS 1’ 32”

3. NIBALI VINCENZO

TBM 1’ 54”

4. MAJKA RAFAL

BOH 1’ 54”

5. LANDA MEANA MIKEL

MOV 1’ 54”

6. LOPEZ MIGUEL ANGEL

AST 1’ 54”

7. SIVAKOV PAVEL

INS 1’ 54”

8. ROGLIC PRIMOZ

TJV 1’ 54”

9. DOMBROWSKI JOSEPH LLOYD

EF1 1’ 54”

10. CARUSO DAMIANO

TBM 2’ 01”

La classifica generale dopo la quattordicesima (14a) tappa

1. CARAPAZ RICHARD

MOV

58h 35’ 34”

2. ROGLIC PRIMOZ

TJV

0’ 07”

3. NIBALI VINCENZO

TBM

1’ 47”

4. MAJKA RAFAL

BOH

2’ 10”

5. LANDA MEANA MIKEL

MOV

2’ 50”

6. MOLLEMA BAUKE

TFS

2’ 58”

7. POLANC JAN

UAD

3’ 29”

8. SIVAKOV PAVEL

INS

4’ 55”

9. YATES SIMON PHILIP

MTS

5’ 28”

10. LOPEZ MIGUEL ANGEL

AST

5’ 30”

