Elezioni Europee Salvini – Quella che segue è l’agenda di Matteo Salvini nella giornata di venerdì 24 maggio 2019, a soli due giorni dal voto per le Elezioni Europee 2019, forse le più importanti e sentite degli ultimi vent’anni. Una giornata incredibile, quella del ministro dell’Interno e vicepremier. Dalle 7 del mattino alle 23:15. Dieci interviste tra radio e tv, un comizio e un’intervista al Tg2.

Un ritmo forsennato, incredibile, tutto volto alla massimizzazione della propria campagna elettorale (come normale che sia, va detto, alla viglia di domenica 26). Ma anche rappresentativo del tempo che il ministro impiega al Viminale, sui dossier e i tavoli di lavoro che meritano la sua attenzione. Senza contare l’uso dei social, da Facebook a Twitter, e gli attacchi all’opposizione senza mezzi termini.

Agenda Elezioni Europee Salvini del 24 maggio

Ore 7 Telelombardia

Ore 8 Rai Radio 1 – GR

Ore 8.30 RTL 102.5

Ore 9.30 Agorà – Rai3

Ore 10.10 Radio Radicale

Ore 17.30 Pomeriggio 5 – Canale 5

Ore 18.30 Corriere Live

Ore 20 Tribú – SkyTg24

Ore 20.30 Tg2 (intervista)

Ore 23.15 Bersaglio Mobile (Mentana) – La7

Elezioni Europee Salvini – Qualche giorno fa si era proprio parlato dell’assenza di Salvini dal Ministero dell’Interno. A partire dal 2019 Salvini ha lavorato solo 17 giornate, con un totale di 95 assenze. In compenso, però, ha partecipato a 211 tra comizi elettorali e incontri non istituzionali fra cui cene, feste del suo partito e altro.

“Appare ovunque. Tranne che al Viminale”, scrive Repubblica, che fa un dettagliato elenco dei luoghi in cui il ministro si è recato dall’inizio dell’anno: da Bormio il primo gennaio, passando per tutte le regioni in cui si sono tenute le elezioni regionali, e in ultimo, i comizi per le Europee.

A tenere traccia di tutti i suoi spostamenti sono le dirette Facebook, i tweet e i post su Instagram di cui il vicepremier, tra un arancino e un mozzarella, fa un uso copioso.

