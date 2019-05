Elezioni europee 2019 Malta exit poll | Exit poll

Sabato 25 maggio i cittadini di Malta sono chiamati alle urne per eleggere i propri rappresentati al Parlamento europeo. Qui il calendario delle elezioni in Europa.

A contendersi i seggi europei a Malta sono il Partito Nazionalista (PN) di centrodestra, e il Partito Laburista (PL) di centrosinistra.

Al centro della campagna elettorale maltese ci sono stati soprattutto i temi della corruzione e dell’immigrazione.

L’isola al centro del Mediterraneo è stata scossa dall’omicidio della giornalista d’inchiesta Daphne Caruana Galizia, che aveva contribuito alla pubblicazione dei Panama Papers. I documenti tiravano in ballo l’attuale primo ministro Joseph Muscat, esponente del Partito Laburista in carica dal 2013 e persone a lui molto vicine.

Dopo 15 mesi di indagine la magistratura maltese ha scagionato Muscat, la moglie e i suoi collaboratori. Non hanno invece ancora un nome i mandanti dell’omidicio della giornalista maltese.

Per quanto riguarda il tema dei migranti, la linea dura del premier Muscat – che negli ultimi mesi ha provocato in più di un’occasione tensione con il governo italiano – sembra essere apprezzata dalla maggior parte dei maltesi.

Elezioni europee 2019 Malta exit poll

Elezioni europee 2019 Malta exit poll | Gli europarlamentari

Malta è il più piccolo paese dell’Unione europea per superficie e popolazione ed elegge 6 eurodeputati.

Il sistema utilizzato è quello del voto singolo trasferibile. C’è un’unica circoscrizione nazionale e gli elettori fanno una graduatoria di preferenza tra i candidati (ma possono anche indicarne soltanto uno).

In un primo momento vengono contati solo i voti dei candidati indicati come prima scelta: quelli che hanno ottenuto un settimo totale dei voti risultano eletti. Per i seggi restati si contano le seconde e le terze scelte.

Elezioni europee Malta| I sondaggi

Secondo le proiezioni più recenti, il Partito Laburista di Muscat dovrebbe ottenere 4 seggi (attestandosi intorno al 57,75 per cento), mentre il Partito Nazionalista dovrebbe conquistarne 2 (con il 38,63 per cento).

Gli altri partiti (tutti al di sotto del 2 per cento) dovrebbero ottenere seggi nel parlamento Ue.

Il Partito Laburista maltese a livello europeo aderisce al Pse (Partito socialista europeo), mentre il Partito Nazionalista è membro del Ppe (Partito dei popolari europei).

Elezioni europee 2019 Malta exit poll | I risultati del 2014

Nel 2014 il Partito Laburista di Muscat aveva ottenuto 3 seggi, conquistando il 53,39 per cento, e anche il Partito Nazionalista ne aveva conquistati 3 con il 40,02 per cento.

Il terzo partito in campo (Alternativa democratica) non aveva ottenuto seggi nel parlamento Ue, attestandosi poco al di sotto del 3 per cento.

