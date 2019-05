BALLANDO CON LE STELLE STREAMING 25 MAGGIO 2019 – Dopo la puntata andata in onda eccezionalmente di venerdì, Ballando con le stelle, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, torna nella sua solita collocazione del sabato sera.

Questa sera, sabato 25 maggio 2019, va così in onda la seconda semifinale di Ballando con le stelle. Un appuntamento importantissimo per capire quali sono le coppie di ballerini che si contenderanno la vittoria finale del programma venerdì 31 maggio, nel corso della finale.

Ormai quindi siamo quasi giunti alla fine, chi otterrà la vittoria di quest’edizione 2019?

Nella puntata di stasera, alcune coppie si sfideranno a colpi di danza per ottenere il pass per la finale. Inoltre, ci saranno anche diversi ospiti: Flavio Insinna, Elisa Isoardi, Nino Frassica e Nathalie Guetta

Ma dove vedere la puntata di stasera di Ballando con le stelle?

Ballando con le stelle streaming 25 maggio | Tv

Ballando con le stelle andrà in onda, come sempre, su Rai 1, il canale ammiraglio della Rai disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi dispone di un decoder Sky può trovare il canale al tasto 101.

Ballando con le stelle streaming 25 maggio | Diretta streaming

Non sarete in casa questa sera ma volete lo stesso seguire Ballando con le stelle? Niente paura, per fortuna arriva in vostro soccorso RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai che mette a disposizione dell’utente in modo del tutto gratuito i contenuti dei programmi di viale Mazzini.

Non c’è solo la diretta streaming: grazie alla funzione on demand, potete recuperare i programmi anche dopo la messa in onda. L’appuntamento con Ballando con le stelle, per chi volesse vederlo in diretta, è invece per stasera a partire dalle 20.35, ovviamente su Rai 1.