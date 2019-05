Amici 2019 finalisti | Nomi | Chi sono | 25 maggio | Finalissima

AMICI 2019 FINALISTI – Ci siamo: è tutto pronto per la finalissima di Amici di Maria De Filippi 2019. Questa sera, a partire dalle 21.20, su Canale 5 infatti andrà in onda la finale del talent show, dopo mesi e mesi di prove che hanno fatto crescere, migliorare e maturare tutti i concorrenti del programma.

Adesso, però, sono rimasti solo in quattro: due cantanti e due ballerini. I migliori, secondo il pubblico da casa e i professori che li hanno valutati per tutto questo tempo. Per loro, adesso, l’ultima grande prova: la finale, il vero trampolino di lancio per quello che sperano essere un futuro ricco di successo nel mondo dello spettacolo.

Tutto quello che c’è da sapere sul serale di Amici di Maria

Le anticipazioni della finale di Amici 2019

Ma chi sono i finalisti di Amici 2019? Ecco tutti i loro nomi e qualche informazione su di loro.

Amici 2019 finalisti | Giordana Angi

Giordana Angi è una cantante originaria di Latina. Ha 24 anni ed è nata in Francia. La sua è stata un’avventura molto particolare: fin dall’inizio ha dichiarato che erano anni che provava a entrare nella scuola, senza riuscirci.

Nel corso dei mesi, poi, è emersa la sua forte personalità. È nata anche un’accesa rivalità con un’altra concorrente, Tish, eliminata poi nell’ultima puntata prima della finale. Una rivalità fomentata anche da Rudy Zerbi, che ha sempre preferito Tish a Giordana.

Adesso, però, per la cantante di Latina c’è la possibilità concreta di riscattarsi e vincere il programma.

Tutto quello che c’è da sapere su Giordana

Amici 2019 finalisti | Alberto Urso

Alberto Urso è un tenore originario di Messina. Il suo vero cognome è “Ursu” e nel corso della sua esperienza ad Amici si è rivelato una persona molto tenera, simpatica e tenace.

La sua voce è di gran lunga il suo punto di forza, che gli ha permesso di accedere alla finale con il favore di tutti gli insegnanti. Da piccolo (a 13 anni) partecipò anche al programma “Ti lascio una canzone”. Ve lo ricordavate?

Tutto quello che c’è da sapere su Alberto

Amici 2019 finalisti | Vincenzo Di Primo

Vincenzo Di Primo è un ballerino originario di Catania. Durante la sua permanenza dentro la scuola di Amici ha convinto tutti con la sua immensa classe, soprattutto la severa maestra Alessandra Celentano.

Si è scatenata però anche una grande rivalità con Rafael, altro finalista, dotato di altrettante classe e di una fisicità che, al contrario di Vincenzo, gli permette di arrivare ad alcune performance di resistenza assolutamente fuori dal comune.

Vincenzo però ha trovato sempre il modo di far emergere tutta la sua classe ed è uno dei candidati alla vittoria finale.

Tutto quello che c’è da sapere su Vincenzo

Amici 2019 finalisti | Rafael Quenedit Castro

Rafael Quenedit Castro è un ballerino originario di Cuba. È il più giovane dei finalisti, visto che ha solo 22 anni.

Studia danza fin da piccolissimo e nei mesi all’interno della scuola si è distinto per le sue abilità nei fondamentali di tutti gli stili.

Grande rivalità con Vincenzo, che però ha sempre avuto sullo sfondo un grande rispetto reciproco. Chi sarà il miglior ballerino?

Tutto quello che c’è da sapere su Rafael

Chi vincerà questa edizione di Amici? Appuntamento a questa sera alle 21.20 su Canale 5 per scoprirlo.