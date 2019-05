Amici 2019 finale streaming | Diretta tv | Dove vederlo | 25 maggio

AMICI 2019 FINALE STREAMING TV – Dopo mesi e mesi di lezioni, sfide, eliminazioni, delusioni e gioie, finalmente stasera – sabato 25 maggio 2019 – arriva la finale di Amici di Maria De Filippi. Oggi, dunque, tutti gli appassionati conosceranno il nome del vincitore dell’edizione 2019 del programma, che si aggiudicherà un montepremi di 150mila euro in gettoni d’oro.

Cresce quindi l’attesa in tutti i fan del programma: chi tra il tenore Alberto Urso, la cantautrice Giordana Angi e i ballerini Rafael Quenedit Castro e Vincenzo Di Primo sarà premiato alla fine?

Nella fervente attesa, vediamo intanto tutte le informazioni su dove vedere la finale di Amici 2019.

Amici 2019 finale streaming | 25 maggio | Tv

Il talent show di Maria De Filippi va in onda su Canale 5: potete trovare il canale Mediaset al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e in versione HD al tasto 505.

Gli abbonati alla pay-tv Sky, invece, possono trovare il canale al tasto 105 del decoder.

Amici 2019 finale streaming | 25 maggio | Diretta streaming

Se non siete a casa ma volete lo stesso vedere Amici, non preoccupatevi: per vostra fortuna Canale 5 è disponibile anche in diretta streaming. Tutto grazie a MediasetPlay, la piattaforma del Biscione che mette a disposizione di tutti gli utenti i programmi che vanno in onda sui canali Mediaset anche in streaming.

Con Mediaset Play, dunque, è possibile accedere alla diretta della finale di Amici (basterà solo registrarsi, ma è completamente gratis). In questo modo, potrete godervi lo spettacolo del talent show di Maria De Filippi anche su tablet, pc e smartphone, in totale mobilità.

Ma c’è di più: Mediaset, tramite la funzione on demand, permette anche di recuperare quando volete gli episodi. Potete quindi gustarvi la finale di Amici anche in differita, quando volete, subito dopo la messa in onda del programma su Canale 5. Certo, in quel caso… Occhio agli spoiler sul web!

L’appuntamento con la finale di Amici è quindi per stasera, su Canale 5, alle ore 21:20.

