Amici 2019 anticipazioni finale – Ospiti – Questa sera, sabato 25 maggio, va in onda su Canale 5 la finale di Amici di Maria, uno dei più famosi talent show Mediaset condotto da Maria De Filippi.

Finalmente conosceremo il vincitore di quest’anno, che si è tenuta l’edizione numero 18. Vediamo qui di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti di quella che si prospetta essere una puntata all’insegna di grandi emozioni.

Amici 2019 anticipazioni finale | Cosa succede?

Finalmente ci siamo: dopo tantissime sfide, emozioni, ospiti, risate e anche lacrime è giunto il momento per i ragazzi di Amici di Maria 2019 di lasciare i banchi della scuola di talenti più famosa di Canale 5.

A giocarsi il tutto per tutto questa sera, nella finalissima, sono rimasti quattro concorrenti: il tenore Alberto Urso, la cantautrice Giordana Angi e i ballerini Rafael Quenedit Castro e Vincenzo Di Primo. I quattro talenti ce la metteranno tutta per stupire il pubblico da casa e aggiudicarsi sia la coppa trofeo che un premio del valore di 150mila euro in gettoni d’oro.

Sempre durante la puntata finale di questa sera, sabato 25 maggio, verrà assegnato anche il premio di categoria, pari a 50mila euro in gettoni d’oro.

Come anticipato, sarà il pubblico da casa a stabilire chi sarà il vincitore di Amici 2019 attraverso l’invio di sms al numero 477.000.0 con il codice e/o il nome dell’allievo preferito.

Amici 2019 anticipazioni finale | Ospiti

Per questa puntata eccezionale sono attesi ospiti eccezionali. Maria De Filippi, infatti, questa volta chiamerà in studio ben quattro volti di Mediaset: si tratta di Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin.

Ma non solo: un altro grande ospite della serata finale di Amici 2019 sarà il vincitore della scorsa stagione, la numero 17, Irama. Il cantautore coglierà l’occasione per presentare il suo ultimo singolo intitolato “Arrogante”.

Non mancheranno, infine, le due presenze fisse dell’edizione numero 18, Loredana Bertè e il duo comico Pio e Amedeo.