L’agenda di oggi | Venerdì 24 maggio Governo: continua lo scontro tra Lega e M5s. I due vicepremier si accusano reciprocamente di voler far cadere il Governo dopo le elezioni europee. Europee: ultimo giorno di campagna elettorale in Italia. Al voto Irlanda e Repubblica Ceca. Clima: in tutto il mondo e in 126 città italiane si svolge il ‘Fridays for future’, il secondo sciopero globale per il clima. Brexit: la premier May incontra i suoi ministri e i deputati conservatori. Si fa sempre più concreta l’ipotesi dimissioni. Libia: tregua sempre più lontana nello scontro tra il premier Serraj e il maresciallo Haftar. Ultrà: si tiene il processo per due tifosi della Lazio fermati prima della finale di Coppa Italia. Giro d’Italia: tredicesima tappa, la prima di montagna, da Pinerolo a Ceresole Reale. L’agenda di oggi | Giovedì 23 maggio Governo: il premier annuncia il rinvio del Cdm a dopo le europee. Resta alta la tensione nella maggioranza. Falcone: Conte e Fico a Palermo alla commemorazione del 27esimo anniversario della strage di Capaci, in cui furono uccisi il giudice, la moglie Francesca Morvillo e alcuni agenti della scorta. Europee: si vota in Regno Unito e in Olanda. Brexit: il partito Conservatore preme per le dimissioni della premier May. India: attesi risultati elezioni generali durate 6 settimane. Brasile: nuove proteste contro il presidente Jair Bolsonaro. Giro d’Italia: al via la dodicesima tappa Cuneo-Pinerolo. L’agenda di oggi | Mercoledì 22 maggio Governo: resta alta la tensione sul decreto Sicurezza bis dopo lo stop in Cdm. Europee: agenda fitta di impegni per i vicepremier a pochi giorni dalle elezioni. Austria: il clima politico resta teso in vista del voto di fiducia sul cancelliere Kurz. Israele-Usa: il segretario di Stato Mike Pompe parla all’ambasciata a Washington. Iran: gli Stati Uniti alzano i toni ma Teheran continua a rifiutarsi di scendere a patti con Trump. Giro d’Italia: undicesima tappa Carpi-Novi Ligure. Cultura: prosegue il Festival di Cannes. L’agenda di oggi | Martedì 21 maggio Europee: mancano sei giorni al voto mentre prosegue il tour per l’Italia dei vicepremier. Governo: sale la tensione dopo il rinvio del Cdm sul decreto Sicurezza bis. Migranti: si tiene l’interrogatorio del comandante della Sea Watch accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. M5S: Di Maio e una delegazione ministri presentano la “Fase 2 del governo del cambiamento”. Trasporto aereo: inizio lo sciopero di 24 ore. Austria: prosegue la crisi di governo dopo le dimissioni dei ministri del partito di destra Fpoe. Onu: si tiene la riunione del Consiglio di sicurezza sui conflitti in Libia e in Iraq. Caso Cucchi: udienza del gup per 8 carabinieri. Giro d’Italia: decima tappa da Ravenna a Modena L’agenda di oggi | Lunedì 20 maggio Governo: resta alta la tensione tra Lega e 5 Stelle mentre si attende la convocazione del Cdm. Il ministro dell’Interno Salvini che difende la sua politica sui migranti e il decreto Sicurezza bis. Migranti: la nave Sea Watch resta al largo di Lampedusa in attesa di un porto. Caso tangenti: atteso l’interrogatorio di garanzia del sindaco leghista di Legnano, Gianbattista Fratus. Legambiente: pubblicato il rapporto sui rifiuti sulle spiagge. Europee: al via l’ultima settimana di campagna elettorale prima delle elezioni. Usa: a Chicago s’insedia la prima donna sindaco afroamericana e omosessuale. Ucraina: inizia la presidenza di Volodymyr Zelensky. False fatture: si tiene la nuova udienza per i genitori di Renzi.

