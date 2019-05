🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Ballando con le stelle Rai 1 | 24 maggio | Prima semifinale

STASERA IN TV BALLANDO CON LE STELLE RAI 1 – C’è una grande sorpresa nella guida tv di stasera, venerdì 24 maggio 2019: su Rai 1, infatti, arriva una nuova puntata di Ballando con le stelle. Lo show condotto da Milly Carlucci, eccezionalmente di venerdì, va in onda con la prima semifinale.

Sabato scorso, infatti, la trasmissione aveva lasciato il posto all’Eurovision Song Contest: questa settimana, quindi, Ballando con le stelle recupera con un doppio appuntamento: va in onda infatti sia venerdì, sia sabato sera.

Due semifinali che aprono le porte alla finalissima di Ballando con le stelle, in programma venerdì 31 maggio.

Stasera in tv Ballando con le stelle Rai 1 | I concorrenti in gara stasera

Le anticipazioni della puntata di stasera dicono che lo show si aprirà sullo spareggio tra i concorrenti Ettore Bassi e Manuela Arcuri. Chi vincerà?

Spazio poi anche ad altre sfide: come quella tra Suor Cristina (con il Team Oradei) e Milena Vukotic (con Simone Di Pasquale) o quella tra Nunzia De Girolamo (con Raimondo Todaro) ed Enrico Lo Verso (con Samanta Togni).

Ancora, Lasse Matberg (con Sara Di Vaira) affronterà Angelo Russo (con Anastasia Kuzmina), mentre Daniel Osvaldo (in coppia con Veera Kinnunen) sfiderà la coppia vincitrice del ballottaggio iniziale.

Stasera in tv Ballando con le stelle Rai 1 | Gli ospiti di stasera

La puntata di stasera, 24 maggio, prevede anche due grandi ospiti: il primo sarà Massimo Giletti, che si cimenterà in una coreografia con ben tre ballerine; la seconda, invece, sarà la campionessa di volley Francesca Piccinini.

Per lei, grande atleta, la sfida sarà molto difficile: dovrà imparare in poco tempo i passi di una salsa ed esibirsi in diretta. I punteggi che accumulerà, assegnati dalla giuria, serviranno a una delle coppie in gara, in ottica classifica finale.

Ma a che ora va in onda Ballando con le stelle? Secondo il palinsesto televisivo, il programma condotto da Milly Carlucci inizia alle 20.30. Dove? Ovviamente su Rai 1. Non ci sarà oggi, dunque, l’appuntamento con I Soliti Ignoti, di Amadeus, che tornerà regolarmente da lunedì prossimo.

Cresce dunque l’attesa per stasera: chi accederà alla finalissima?

