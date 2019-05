Stasera in tv 24 maggio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Ballando con le stelle | Ciao Darwin | L’Aquila Grandi Speranze

STASERA IN TV 24 MAGGIO – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Cosa c’è stasera su Sky

Ma cosa c’è stasera in tv 24 maggio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 24 maggio 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg 1

20:30 – Ballando con le stelle

Arriva eccezionalmente di venerdì una nuova puntata di Ballando con le stelle, lo show di danza condotto da Milly Carlucci che sabato scorso ha lasciato il posto all’Eurovision Song Contest. Ecco perché oggi (e domani) vanno in onda le due semifinali, in attesa dell’ultimo atto del 31 maggio.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21.20 – Captain America: Civil War

Rai 2 risponde a Ballando con le stelle con uno dei più apprezzati film basati sui supereroi Marvel: Captain America: Civil War, con Chris Evans, Robert Downey jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Paul Bettany.

La trama: Steve Rogers e gli Avengers sono costretti ad affrontare i danni collaterali causati dalla loro lotta per proteggere il mondo. Dopo che la città di Laos, in Nigeria, viene colpita dall’ennesimo incidente internazionale che vede coinvolti gli Avengers, le pressioni politiche chiedono a gran voce un sistema di responsabilità e un consiglio d’amministrazione che decida quando richiedere l’intervento del team. Questa nuova dinamica divide gli Avengers che, al tempo stesso, tentano di proteggere il mondo da un nuovo e malvagio avversario.

Di seguito il trailer:

Stasera in tv 24 maggio | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Aspettando Rai Pipol

20:30 – Un posto al sole

21:00 – Parlamento Elezioni Europee 2019 I Confronti riservati ai rappresentanti nazionali di lista

21.30 – L’Aquila Grandi Speranze

Si conclude stasera la fiction L’Aquila Grandi Speranze, che a causa degli ascolti troppo bassi è stata spostata da Rai 1 a Rai 3. Gli appassionati però non possono proprio perdersi l’ultimo atto.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20.30 – Stasera Italia

21.25 – Quarto grado

Il programma che si occupa di cronaca nera e dei grandi cold case italiani torna con un nuovo appuntamento. Conducono, come sempre, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Stasera in tv 24 maggio | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – Tg 5

20:40 – Striscia La Notizia

21.20 – Ciao Darwin 8

Ultimissima puntata di questa stagione per lo show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti: ci sarà ancora una volta da ridere a crepapelle con le avventure delle due squadre di stasera di Ciao Darwin 8, che saranno Umani contro Mutanti. Chi sarà l’ultima Madre Natura?

La moglie di Paolo Bonolis a TPI: “Ciao Darwin è maschilista”. Il video

Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – CSI: scena del crimine

21.30 – Segnali dal futuro

Su Italia 1 arriva il film Segnali dal futuro, con Nicolas Cage, Rose Byrne, Ben Mendelsohn, Lara Robinson.

La trama: un professore di astrofisica trova una lettera scritta da una bambina 50 anni prima con le coordinate spazio-temporali di dove avverranno enormi catastrofi. L’insegnante allora cerca di utilizzare la lettera per salvare le persone.

Il trailer:

La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Bersaglio Mobile – Speciale Elezioni

Enrico Mentana torna con la sua trasmissione di approfondimento Bersaglio Mobile. Nella puntata di stasera si parlerà ovviamente dell’appuntamento con le elezioni europee di domenica 26 maggio.

Stasera in tv 24 maggio | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate –

21:30 – La promessa

Su Tv8 il film La promessa, con Jack Nicholson, Aaron Eckhart, Benicio del Toro, Helen Mirren.

La trama: Jerry è un poliziotto vicino alla pensione che rimane ossessionato dall’omicidio di una bimba da parte di un serial killer. Mentre la polizia archivia il caso incriminando un barbone che si toglie la vita in commissariato, Jerry inizia una sua personale ricerca del vero serial killer, perché così ha promesso ai genitori della bimba.

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

19:20 – Catch-22 Ep. 1

20:05 – Catch-22 Ep. 2

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Hotel Gagarin Prima TV

Su Sky Cinema 1 arriva in prima tv il film Hotel Gagarin, del 2018, con Barbora Bobulova, Luca Argentero, Giuseppe Battiston, Caterina Shulha, Silvia D’Amico.

La trama: Cinque italiani squattrinati e in cerca di successo vengono convinti da un sedicente produttore a girare un film in Armenia. Appena arrivati all’hotel Gagarin, un albergo isolato nei boschi e circondato soltanto da neve, scoppia una guerra e il produttore sparisce con i soldi. I loro sogni vengono infranti, ma nonostante tutto la troupe trova il modo di trasformare questa esperienza spiacevole in un’occasione indimenticabile, che farà ritrovare loro la spensieratezza e la felicità perdute.

Ecco il trailer:

Sky Sport Uno

Su Sky Sport Uno continua il Mondiale Under 20 di calcio: la sfida di stasera, in diretta a partire dalle 20.20, è Uruguay-Norvegia.

Stasera in tv 24 maggio | Sky Uno

18:35 – Master – Chef Australia

20:20 – Best Bakery: pasticcerie d’Italia

21:15 – 4 ristoranti Spagna

Questa sera torna l’appuntamento in prima serata su Sky Uno con 4 ristoranti Spagna, il format spagnolo del famoso programma di cucina, in prima tv per l’Italia.