Spread oggi 24 maggio 2019 | Spread tempo reale | Btp | Borsa

Spread oggi 24 maggio 2019 | Lo spread tra Btp e Bund è poco mosso in avvio della giornata di 24 maggio e segna 274 base punti contro i 275 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale del Tesoro è al 2,63%.

Il 22 maggio aveva chiuso a 270,9 punti per la seconda giornata consecutiva. I mercati tirano quindi un sospiro di sollievo dopo che il differenziale tra i titoli di Stato italiani e tedeschi aveva superato quota 290 la settimana scorsa.

Spread | I valori del 24 maggio

ore 10.30 -269,6

ore 10.00 – 269,2

ore 9.30 – 270,7

ore 9.00 – 274

Spread | I valori del 23 maggio

Qui di seguito i valori fatti registrare dallo spread nella giornata di ieri, giovedì 23 maggio:

ore 17.30 – 275,40

ore 17.00 – 275,1

ore 16.00 – 275,2

ore 15.30- 274,9

ore 15.00 – 275

ore 14.30 – 274,7

ore 14.00 – 274,2

ore 13.30 – 276,2

ore 13.00 – 277,2

ore 12,30 – 277,4

ore 12,00 – 276,7

ore 11.30 – 277,10

ore 11.00 – 274,6

ore 10.00 – 272,60

ore 9.30 – 273,5

ore 9.00 – 273

Spread 22 maggio | I valori

Qui i valori dello spread di mercoledì 22 maggio:

ore 17.30 – 270,9

ore 17.00 – 271,2

ore 16.30 -271,39

ore 16.00 – 271,3

ore 15.30 – 272,1

ore 15.00 – 272,6

ore 14.30 – 273,2

ore 14.00 – 273,3

ore 13.30 – 272,9

ore 13.00 – 271,3

ore 12.30 – 270,7

ore 12.00 – 270,9

ore 11.30 – 270,7

ore 11.00 – 271,4

ore 10.30 – 271,1

ore 10.00 – 272,2

ore 9.30 – 271

ore 9.00 – 270

Spread oggi | Che cos’è e perché se ne parla

Lo spread è la differenza di rendimento tra titoli di stato italiani e tedeschi e nello specifico, la “forbice” tra il rendimento offerto dal Btp (buono del tesoro poliennale emesso dallo stato italiano) a 10 anni e quello offerto dal suo corrispettivo tedesco, il bund.

Oggi lo spread viene preso come riferimento per misurare la stabilità economica di un paese in relazione con gli altri paesi.

Spread | Come si calcola

Nel calcolare lo spread vengono presi a riferimento i Btp. I Btp sono una delle 5 categorie di titoli di Stato emesse sul mercato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ciascuno con diverse caratteristiche in termini di scadenza, rendimento e modalità di pagamento degli interessi dovuti.

In generale i titoli di stato sono obbligazioni emesse per finanziare (coprire) il proprio debito pubblico o direttamente il deficit pubblico.

A questo link abbiamo spiega in cosa consiste lo spread, perché è importante e perché se ne parla tanto.