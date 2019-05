Roland Garros 2019 tabellone femminile | Calendario | Date

ROLAND GARROS 2019 TABELLONE FEMMINILE – Dal 26 maggio al 9 giugno va in scena il Roland Garros 2019, il secondo Grande Slam della stagione tennistica. Le migliori giocatrici del mondo si sfidano sulla terra rossa di Parigi.

Naomi Osaka arriva all’Open di Francia per la prima volta da numero uno del seeding (e del mondo). La campionessa non è mai andata oltre il terzo turno nelle tre precedenti apparizioni ed è reduce dal ritiro al Foro Italico. Come sarà il suo Roland Garros? Le speranze di casa sono tutte sulla numero uno di Francia, Caroline Garcia, che però non ha particolarmente brillato nella prima parte della stagione.

Ma qual è il tabellone femminile del Roland Garros 2019? Eccolo nel dettaglio:

IL TABELLONE PARTE ALTA

IL TEBELLONE PARTE BASSA

OTTAVI DI FINALE TEORICI

[1] N. Osaka vs [14] M. Keys

[10] S. Williams vs [8] A. Barty

[3] S. Halep vs [16] Q. Wang

[11] A. Sabalenka vs [6] P. Kvitova

[7] S. Stephens vs [9] E. Svitolina

[15] B. Bencic vs [4] K. Bertens

[5] A. Kerber vs [12] A. Sevastova

[13] C. Wozniacki vs [2] Ka. Pliskova

Roland Garros 2019 Calendario | Date

Ma qual è il calendario? Quando si gioca? Di seguito il calendario con tutte le date dell’Open di Francia 2019:

26 maggio: primo turno

27 maggio: primo turno

28 maggio: primo turno

29 maggio: secondo turno

30 maggio: secondo turno

31 maggio: terzo turno

1 giugno: terzo turno

2 giugno: quarto turno

3 giugno: quarto turno

4 giugno: quarti di finale

5 giugno: quarti di finale

6 giugno: semifinali singolare femminile e finale doppio misto

7 giugno: semifinali singolare maschile

8 giugno: finale singolare femminile e finale doppio maschile

9 giugno: finale singolare maschile e finale doppio femminile

Roland Garros 2019 tabellone maschile | Dove vedere le partite in tv o streaming

Il Grande Slam in programma a Parigi dal 26 maggio al 9 giugno 2019 andrà in onda in esclusiva sui canali satellitari di Eurosport (canali 210 e 211 di Sky). Per assistere ai match in diretta sarà quindi necessario sottoscrivere un abbonamento.

Le partita andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma EurosportPlayer e su SkyGO (solo Eurosport 1). Piattaforme – a pagamento – che permettono di assistere agli eventi sportivi da pc, tablet e smartphone.

Non siete in Italia e volete seguire il Roland Garros 2019? Niente panico. Ecco tutte le emittenti che trasmetteranno l’evento nel mondo.