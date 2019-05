Principe Harry Roma polo | Roma è pronta per accogliere il Principe Harry. Nella giornata di venerdì 24 maggio il Duca di Sussex è sbarcato nella capitale italiana per un rapido match di polo in occasione del Sentebale ISPS Handa Polo Cup.

Si tratta di una partita di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Sentebale, da sempre impegnata a combattere l’HIV ed incentivare i ragazzi ad uno stile di vita sano nell’Africa meridionale.

Lungo via dei Campi Sportivi 43, sede del Roma Polo Club, il più antico dei Circoli sarà blindato a partire dalle 14.30, orario in cui è previsto l’arrivo del principe.

Non sarebbe azzardato definirlo un evento top secret, dal momento che, per la prima volta, il Duca di Sussex non sarà in compagnia della moglie Meghan e del figlio Archie.

“Dopo 70 anni un Reale d’Inghilterra torna a giocare da noi e ne siamo entusiasti” asserisce il proprietario del circolo.

Principe Harry Roma polo | Non è la prima volta però che Harry torna nella capitale per un secret event: l’ultima risale al 2014, anno in cui si era recato al Colosseo per commemorare le vittime della battaglia di Montecassino.

La partita, organizzata secondo uno schema due contro due, prevede il Sentebale St. Regis Team, guidata dal Duca insieme Nacho Figueras – volto noto al mondo del polo – versus l’americana Royal Salute World Polo, guidata da Malcolm Borwick, altro storico giocare.

“Vorrei che questo trofeo si tramutasse in un violino” aveva scritto giorni fa su Twitter Nacho Figueras.

U.S. Polo Assn provvederà al vestiario tecnico e agli accessori durante tutto l’evento, con la promessa di dispensare maglie anche allo staff.

Una volta terminato il match, il principe farà ritorno immediato a Londra come prevede il rigido protocollo di Kensington Palace.

https://www.tpi.it/2019/05/14/harry-a-roma-visita-principe-a-roma-partita-polo/

https://www.tpi.it/2019/05/06/principe-harry-royal-baby-nato/

https://www.tpi.it/2019/05/21/anniversario-meghan-harry-kate-assente-foto/

https://www.tpi.it/2019/04/29/principe-harry-animali-foto/