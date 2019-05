Previsioni meteo oggi 24 maggio 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 24 MAGGIO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, venerdì 24 maggio 2019:

Previsioni meteo oggi 24 maggio 2019 | NORD

Al Nord Italia nubi compatte sulle aree prealpine, pianura centrale ed aree confinali del Piemonte. Previsto qualche rovescio sparso e temporale in successiva estensione su aree appenniniche dell’Emilia Romagna e Valpadana. Nel tardo pomeriggio e serata attenuazione dei fenomeni. Poco nuvoloso o nuvoloso altrove.

Previsioni meteo oggi 24 maggio 2019 | CENTRO E SARDEGNA

Al centro Italia tempo generalmente sereno o poco nuvoloso ma con sviluppo di nubi durante le ore del pomeriggio associate a qualche rovescio o temporale sparso sui rilievi appenninici.

SUD E SICILIA

Al sud temporanea estesa nuvolosità sulle aree tirreniche al mattino e prevalenza di cielo sereno altrove. Nubi in aumento nelle ore pomeridiane. Previsto qualche isolato piovasco in particolare sulle aree interne.

Previsioni meteo oggi venerdì 24 maggio 2019 | TEMPERATURE

Finalmente la Primavera. Temperature minime in aumento sulle aree prealpine, Sardegna e Umbria. Stazionarie sul resto dell’Italia. Massime in aumento sull’Emilia Romagna e al centro-sud.

VENTI

Venti deboli nord-occidentali sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Deboli variabili altrove.

MARI

Mari generalmente poco mossi. Tendenza ad aumento del moto ondoso durante le ore del pomeriggio e in serata in particolare nel mare di Sardegna.