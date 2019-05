Pamela Prati Verissimo | Mark Caltagirone | Eliana Michelazzo | Novità

Pamela Prati Verissimo – Novità – Pamela Prati, sabato 25 maggio, torna nello studio di Verissimo. Alla conduttrice Silvia Toffanin racconta l’amara verità in merito al presunto matrimonio con Mark Caltagirone: “Solo in questi giorni ho capito che Mark non esiste”.

Si tratta di una lunga intervista, che chiude finalmente il cerchio della vicenda. Tv, giornali e siti ne hanno parlato per mesi da quando la Prati ha annunciato di voler sposare un uomo mai esistito: Mark Caltagirone. Il caso è diventato un vero giallo con la scottante verità negli studi della Toffanin.

“L’ultima volta che sono venuta qui a Verissimo ero ancora convinta che esistesse, poi, solo negli ultimi giorni ho visto delle foto che mi hanno mandato, che non appartenevano a lui. In realtà erano di un’altra persona, un agente (dello spettacolo ndr). Ora ho paura, perché non so chi ci sia dietro a questa situazione. Sono spaventatissima”, svela l’ex ballerina del Bagaglino.

La Prati racconta per filo e per segno tutta la verità su questa assurda storia.“A marzo del 2018, in un momento di grande fragilità, sono andata a Roma nel ristorante di Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo che conoscevo di vista. Dopo un paio di serate in questo ristorante Pamela mi disse che sarei stata perfetta per questo Mark Caltagirone, un imprenditore che aveva appena lasciato la fidanzata. Mi fa vedere una foto di un bell’uomo. Poi il 21 marzo del 2018 Mark inizia a seguirmi su Instagram. Allora io gli mando un messaggio con scritto ‘Buona Primavera’, lui mi risponde e da lì inizia tutto”.

La Toffanin, che aveva incontrato qualche settimana fa la Prati, vuole andare fino in fondo e continua a fare domande alla showgirl. “Dopo qualche mese abbiamo iniziato a scambiarci parole dolci d’amore, flirtavamo. Mi diceva che mi amava. Nessun video sexy, ci siamo scambiati qualche foto intima. Ma non ho mai sentito la sua voce perché diceva che in Siria non prendeva bene il telefono. Ogni volta che chiedevo di vederlo c’era sempre qualche problema di salute, o di lavoro, un dramma. Non per questo però pensavo non esistesse. Mi manca anche adesso, mi mancano i suoi messaggi”, dice la Prati.

Il racconto è preciso. Puntuale. Senza mezzi termini Pamela riavvolge il nastro dei ricordi così: “Se sono arrivata al punto di volerlo sposare pensa come mi sono innamorata di lui. Mi è stata servita su un piatto d’argento la favola che ho sempre voluto, in un momento in cui ero molto fragile. Avevo bisogno di questo amore per stare in vita. Lui diceva che ero la donna della sua vita e che l’avrei incontrato il giorno delle nozze”.

Ma ad un certo punto dell’intervista la Toffanin chiede se tutta la vicenda possa essere considerata una setta. Riposta secca: “Non so, sono dentro ad una situazione che non capisco. Mi hanno isolato dal mondo. Con la scusa che lui era gelosissimo mi hanno allontanata dalla mia famiglia, dai miei amici. Ho cambiato numero di telefono. Uscivo solo con Pamela e Eliana perché erano amiche di Mark e per il resto me ne stavo in casa. Mi controllavano anche il telefono. Come si fa a raggirare così una persona?”.

Chi c’è dietro i messaggi di Mark Caltagirone? La Prati svela: “Io credo che ci sia una cosa perversa. Nel mio caso penso ci siano Donna Pamela ed Eliana e che forse sono d’accordo anche in questa confessione di Eliana. È una mia supposizione, perché ho visto il bene che si vogliono”.

Qualche giorno fa la Prati ha annunciato ufficialmente di aver mollato la Aicos Management di Eliana Michelazzo, ospite della d’Urso mercoledì sera con un’intervista bomba. L’ex agente di Pamela ha ammesso di aver creduto per 10 anni a quel Simone Coppi, fidanzato immaginario, mai visto in faccia.

La Prati, nell’intervista alla Toffanin, la demolisce in due parole: “Non le credo. Come mai se hai vissuto tu per prima per 10 anni la stessa cosa e sei una vittima, non mi metti in guardia? Non mi dici di svegliarmi?”.

E su Donna Pamela (alias la Perricciolo) racconta: “L’ho sentita quattro giorni fa e mi ha detto che mi vuole bene. Sul suo malore (appreso durante l’intervista dal sito Dagospia ndr) penso che sia terribile. Umanamente mi spiace se una persona sta male, ma non so se andrò all’ospedale”.

