Pamela Prati novità | Esposto procura | Mark Caltagirone | Matrimonio | Verissimo

PAMELA PRATI NOVITÀ ESPOSTO PROCURA – Carte bollate e avvocati. Ultime battute televisive e poi potrebbe iniziare il secondo tempo del Prati-gate. presentare un esposto in Procura per denunciare il grande inganno subito con la vicenda di Mark Caltagirone (identità di fantasia) che ovviamente non ha mai conosciuto. Carte bollate e avvocati. Ultime battute televisive e poi potrebbe iniziare il secondo tempo delC’è, infatti, un’altra indiscrezione bomba che possiamo già svelarvi. L’ex ballerina del Bagaglino, che ieri ha registrato un’intervista clamorosa a Verissimo, starebbe pensando diper denunciare il grande inganno subito con la vicenda di Mark Caltagirone (identità di fantasia) che ovviamente non ha mai conosciuto.

La Prati adesso sembra che voglia difendere la propria posizione e la lunga carriera artistica prendendo nettamente le distanze dalla Perricciolo e dalla Michelazzo: le due agenti con cui ha condiviso lavoro, viaggi e amicizia.

esposto contro ignoti in Procura. Tutto questo per andare fino in fondo e capire chi si è nascosto per tutti questi mesi dietro il profilo di Dunque, nei prossimi giorni – come ci rivela una gola profonda- l’ex showgirl potrebbe presentare unin Procura. Tutto questo per andare fino in fondo e capire chi si è nascosto per tutti questi mesi dietro il profilo di Mark Caltagirone (con tanto di voce camuffata in diretta tv da Barbara d’Urso). Pamela adesso vuole capire chi l’ha ingannata.

Quindi, dopo la clamorosa lettera di addio alla Aicos Management (di cui era direttrice onoraria), la Prati starebbe pensando ad una mossa precisa per far luce su tutta la vicenda con un esposto che potrebbe mettere altra carne sul fuoco in questa complicata storia.

Ma l’esposto che la Prati dovrebbe presentare a breve non sarà l’unico che arriverà in tribunale: c’è, infatti, quello contro ignoti presentato dal legale della showgirl dopo che qualcuno si è spacciato per lei con una trasmissione Rai. E poi è spuntata la denuncia del Ken italiano che alle Forze dell’Ordine ha raccontato di aver ricevuto presunte minacce dal profilo Instagram di Mark Caltagirone.

Toffanin di essere stata vittima di un grande inganno, ammettendo l’inesistenza di Mark. Insomma, un bluff con un epilogo diverso dal solito: non soltanto copertine e interviste, ma denunce ed esposti. Domani sabato 25 maggio, la Prati – sicuramente molto provata da tutta questa vicenda – racconterà a Verissimo dalla su Canale 5 di essere stata vittima di un grande inganno, ammettendo l’inesistenza di Mark. Insomma, un bluff con un epilogo diverso dal solito: non soltanto copertine e interviste, ma denunce ed esposti.

Grande lavoro per gli avvocati di molti ex artisti dell’Aicos Management (dove si sarebbe registrato il fuggi fuggi). Tutti contro Mark Caltagirone o, più precisamente, contro la mente che ha architettato questo grande inganno. Che ha tenuto incollati alla tv milioni di italiani. Il caso, ormai, si è gonfiato a tal punto da non essere più contenuto nelle pagine del gossip.