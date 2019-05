Prati-gate, l’ex avvocato Carlo Taormina rompe il silenzio: “Ecco perché ho abbandonato il caso”

Pamela Prati avvocato Taormina | Nuovi dettagli sul Prati-gate. Domani, sabato 25 maggio 2019, andrà in onda l’attesissima puntata di Verissimo in cui l’ex showgirl dovrebbe rilasciare nuove dichiarazioni in merito al suo presunto fidanzato Mark Caltagirone.

Nella giornata di ieri TPI ha svelato alcune anticipazioni dell’emissione registrata il 23 maggio. “Sono stata ingannata”, ha detto la Prati in merito all’intricata vicenda sul fantomatico fidanzato, Mark Caltagirone. Per i dettagli della puntata dovremo comunque aspettare fino a domani.

L’ex avvocato di Pamela Prati, Carlo Taormina, si è espresso sulla vicenda giovedì a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

“Ho rinunciato al mio mandato perché vedo tanta confusione, tante chiacchiere e supposizioni, cose intricate e non sempre chiare”, ha dichiarato Taormina, che il 22 maggio ha annunciato di abbandonare il caso.

Pamela Prati avvocato Taormina | Alla domanda su che idea si fosse fatto della vicenda (che, lo ricordiamo, non coinvolge solo Pamela Prati e Mark Caltagirone, ma anche le due agenti dell’ex showgirl, Eliana Michelazzo e Pamela Pericciolo) Taormina ha risposto di non fidarsi più della Perricciolo.

“All’inizio Pamela Perricciolo mi rappresentava le cose con una certa serietà”, ha detto.

“Avrà chiesto alla Prati e alle sue manager se esistesse davvero Mark Caltagirono”, ha ribattuto il presentatore.

“Più volte. E la risposta è sempre stata positiva. Ma io non ho mai visto nemmeno una foto, non l’ho mai visto e conosciuto, e l’evoluzione dei fatti ha dimostrato che questo signore probabilmente è una fantasia”, ha concluso Taormina.

Caso-Prati, la rivelazione shock: “Le due manager gestivano falsi profili per ricattare i vip”

Il grande bluff del Prati-gate: bugie e lacrime da Barbara D’Urso. E ora dai salotti tv si passa in tribunale

La mossa di Pamela Prati: presentare un esposto per denunciare l’inganno della vicenda Caltagirone

Chi è Mark Caltagirone? Il misterioso promesso sposo di Pamela Prati