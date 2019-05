Pakistan, esplosione in una moschea a Quetta: almeno 3 morti e 15 feriti

Almeno 3 morti e 15 feriti. Di cui almeno 2 in gravi condizioni. È il bilancio di un’esplosione avvenuta oggi in Pakistan, all’interno di una moschea a Quetta, la capitale provinciale del Belucistan. Lo scoppio è avvenuto precisamente dentro alla moschea Rahmania Masjid, situata nell’area di Pashtoonabad del centro di Quetta. I soccorritori e fonti della polizia hanno riferito che “due corpi senza vita e 15 feriti” sono stati trasportati all’ospedale civile di Quetta.

Due dei feriti sono in gravi condizioni. Ancora in corso di accertamento le cause dell’esplosione. La notizia dell’esplosione nella moschea a Quetta è stata data dai media locali come Dunya News.

