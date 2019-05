Oroscopo Paolo Fox 24 maggio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 24 maggio 2019, segno per segno.

L’oroscopo completo di oggi 24 maggio 2019

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 maggio 2019 | Previsioni

In arrivo delle giornate interessanti per l’Ariete: avete voglia di fare cose nuove, magari un viaggio o rivedere una storia d’amore. Nuove relazioni potrebbero trovare fortuna in questa giornata di maggio. Continuate a muovervi, la staticità potrebbe farvi male.

Cercate di tenervi alla larga da polemiche e agitazioni, avete bisogno di tranquillità e il weekend potrebbe essere una bomba di litigi.

Potreste risentire molto dello stress, accumulatosi a causa di un progetto portato avanti con difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 maggio 2019 | Gemelli

Sole e Mercurio sono nel vostro segno e vi aiutano a trovare molte soluzioni a lavoro. Se avete dubbi, prendete tempo per riflettere e rimandare le decisioni a un altro giorno. Giornata importante per trovare l’amore.

Le stelle saranno vostre complici, soprattutto domenica. L’amore che per voi è stato un po’ distante negli ultimi tempi tornerà a bussare alla vostra porta.

Un po’ d’agitazione in amore. Cari Leone, questa sarà una giornata propizia per voi e la vostra insicurezza. Pur essendo innamorati, probabilmente in questo periodo avete trascurato molto il vostro partner e dovete rimediare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 maggio 2019 | Vergine

Con Venere e Saturno dalla vostra, dovrebbe esserci più stabilità in amore. Chi sta cercando un impegno più serio durante questa giornata potrebbe trovare risposta.

Forza e istinto non vi mancano cari Bilancia, ma attenzione a fingere di essere quello che non siete. Apparite sereni quando in realtà siete una bomba pronta a esplodere. Avete paura di fallire e quindi ostentate una sicurezza che non vi appartiene.

Siete confusi e di conseguenza molto agitati e il vostro stato d’animo potrebbe danneggiare la vostra sfera sentimentale, soprattutto se c’è di mezzo la lontananza.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 maggio 2019 | Sagittario

Dopo una fase d’abbandono, avete guadagnato terreno in amore ma al tempo stesso l’avete perso sul lavoro. Occhio a mettere equità sui piatti della bilancia, trascurare di nuovo il partner potrebbe essere un errore.

Avete bisogno di riferimenti stabili cari Capricorno e questa giornata potrebbe regalarvi forti emozioni. Alcune aspettative non sono state soddisfatte, ma non temete, il weekend avrà delle sorprese per voi.

Questa sarà una giornata importante per voi, perché dovrete affrontare il vostro partner con grande coraggio e ammettere che le cose così non vanno. Spesso avete avanzato l’ipotesi di chiudere la vostra storia, ma adesso avvertite il bisogno di farlo per davvero.

Siete agitati a causa del lavoro, non avvertite la giusta valorizzazione del vostro operato e volete smuovere le acque. In amore avvertite una lontananza fisica e psicologica che vi ferisce.