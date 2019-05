Oroscopo di oggi 24 maggio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 24 MAGGIO 2019 TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di venerdì 24 maggio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi giovedì 24 maggio 2019

Cari Ariete, quest’oggi potrete finalmente vivere una giornata all’insegna del buonumore. Di recente avete attraversato un periodo complicato e non eravate in vena di sprizzare gioia da tutti i pori.

Approfittate della giornata positiva per darvi alla cultura.

Cari Toro, quest’oggi sarete un pochino ansiosi. Tutta colpa della Luna in Acquario che vi rende agitati. Cercate di mantenere la calma per evitare polemiche inutili.

Oroscopo di oggi 24 maggio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, quest’oggi non la smettete di parlare. Avete il chiacchiericcio facile, ma non tutti sono disposti a sopportarvi.

Piuttosto, focalizzate l’attenzione sulla sfera sentimentale: se avete avuto problemi in amore, oggi è la giornata adatta per il recupero.

Novità in arrivo per gli amici del Cancro, soprattutto in amore. Questo per voi è un periodo positivo, siete pieni d’energia anche se Saturno tenta di darvi qualche noia.

Cari Leone, questa sarà una giornata sottotono per voi che di solito sprizzate energia da tutti i pori. Evitate le polemiche di troppo e buttatela sull’ironia.

Oroscopo di oggi 24 maggio 2019 | Vergine

Cari Vergine, qualche problemino in amore vi butta giù di morale, non siete soddisfatti e avvertite una fitta d’ansia. Cercate di capire da cosa dipendono questi fastidi e tentate di risolverli il prima possibile.

Giornata mogia per gli amici della Bilancia. Approfittate del fine settimana per recuperare le energie, ci saranno novità nei prossimi giorni.

Che nervosismo, cari Scorpione, non vi si può avvicinare questa mattina! Cercate di mantenere la calma ed evitate polemiche inutili.

Oroscopo di oggi 24 maggio 2019 | Sagittario

Giornata dedicata all’amore per i Sagittario, sarete focalizzati sui vostri cari che ultimamente avete trascurato un po’. Sul lavoro invece vorreste sperimentare qualcosa di nuovo, ma valutate bene prima di agire.

Sentimenti al top per i Capricorno. Una giornata adatta a chiarire un malinteso, quella del 24 maggio. Le stelle sono positive per chi sta vivendo una relazione da tanto tempo, potrebbe essere il momento adatto per un grande passo.

Cari Acquario, oggi siete socievoli e in sintonia con il mondo, fate attenzione però a non risultare troppo ficcanaso per non infastidire gli altri.

Gli amici dei Pesci saranno un po’ confusi in questa giornata di maggio. Occhio a non trascurare gli elementi più importanti e focalizzatevi soprattutto sul lavoro.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda maggio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Capricorno, dopo un marzo non proprio all’altezza delle aspettative, e per l’Acquario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

I segni fortunati di maggio 2019 secondo Paolo Fox