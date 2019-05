Oroscopo di domani | 25 maggio 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 25 MAGGIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, sabato 25 maggio 2019:

Oroscopo di domani sabato 25 maggio 2019 | Cosa dicono gli astri

Amici dell’Ariete, Mercurio e il Sole in Gemelli vi garantiscono una grande voglia di stare in compagnia e socializzare.

Se non siete troppo soddisfatti dalla vostra vita sentimentale, potreste decidere di trasgredire.

Cari Toro, ultimamente avete preso importanti decisioni a livello sentimentale, ma adesso non siete più tanto convinti.

Se le cose non vi soddisfano, abbiate il coraggio di cambiare.

Oroscopo di domani 25 maggio 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, avete Mercurio nel segno, questo vi darà grande parlantina e solarità. Siete carismatici e convincenti.

Le stelle sono positive, approfittatene per darvi da fare e realizzare i vostri progetti.

Cari Cancro, l’oroscopo di domani vi sprona a essere voi stessi senza dover compiacere gli altri a tutti i costi.

Dopo qualche giorno piatto e con problemi da risolvere, è arrivato il momento di risollevare la testa.

Amici del Leone, l’oroscopo di domani vi sprona a troncare relazioni che vi stanno tarpando le ali, soprattutto a livello sentimentale.

Piuttosto agite per fare nuove e più soddisfacenti conoscenze.

Oroscopo di domani 25 maggio 2019 | Vergine

Cari Vergine, domani l’oroscopo vi vede particolarmente insofferenti verso tutte quelle persone che ritenete non alla vostra altezza.

Sfruttate a pieno il vostro senso dell’umorismo per essere superiori.

Per il vostro segno è una giornata quella del 25 maggio 2019 con tanti interrogativi soprattutto in amore.

Le stelle vi invitano ad avere coraggio di seguire strade poco battute, anche prendendovi qualche rischio.

Amici dello Scorpione, l’oroscopo domani prevede discussioni accese con il proprio partner: siete insofferenti e non fate nulla per nasconderlo.

In genere una giornata un po’ sottotono, soprattutto dal punto di vista fisico.

Oroscopo di domani 25 maggio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, questo 25 maggio 2019 vi vede come uno dei segni più spigliati e dalla battuta pronta.

Alcune situazioni tuttavia vi creano disagio, tanto che vorreste cambiare vita.

Amici del Capricorno, Urano in Toro vi pone davanti a una situazione difficile da gestire e affrontare.

Non abbiate paura e sperimentatela con fiducia: le stelle sono dalla vostra parte.

Cari Acquario, l’oroscopo domani 25 maggio 2019 vi fa sentire un po’ in colpa perché ultimamente avete dedicato poco spazio ai vostri cari.

Il lavoro vi ruba forze e tempo, ma cercate di non deludere le persone davvero importanti.

Amici dei Pesci, in questo sabato vorreste stare con la persona che vi piace ma che purtroppo non vi dà abbastanza retta.

A livello lavorativo e finanziario c’è più di qualche problema e questo vi crea ansia.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 25 maggio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

