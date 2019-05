MIGRANTI LAMPEDUSA – Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa: sull’isola sono arrivati 57 stranieri, precisamente 56 uomini e una donna. I migranti tutti partiti dalla Libia e provengono precisamente da Marocco, Algeria, Siria, Libia, Gambia e Bangladesh.

Migranti Lampedusa | Nuovo sbarco: arrivati in 57 dalla Libia

I migranti sono arrivati a Lampedusa alle 4 del mattino. L’imbarcazione è stata avvistata davanti alle coste dell’isola dalla Guardia di finanza e dalla Capitaneria di porto. Due motovedette hanno scortato gli stranieri fino alla banchina.

La notizia dello sbarco a Lampedusa di 57 migranti arriva il giorno dopo uno scontro tra Sea Watch e Marina italiana sul salvataggio di 80 migranti.

Secondo la ong, ieri una nave della Marina militare italiana, la P492 Bettica, non sarebbe intervenuta in soccorso di un gommone con 80 persone a bordo, che si trovava al largo della Libia.

La denuncia è arrivata dall’account ufficiale Twitter della Sea Watch, di cui si è parlato nei giorni scorsi per il soccorso a 65 migranti in difficoltà al largo delle coste libiche. Sempre via Twitter è poi arrivata una risposta della Marina, che ha negato l’omissione di soccorso, aggiungendo che a salvare i migranti è stata uno motovedetta libica.

La ong ha poi replicato, in un altro tweet: “Le persone cadute in acqua e quelle rimaste a bordo del gommone sono state intercettate dalla cosiddetta guardia costiera libica. L’intervento dei libici è stato confermato anche dalla Marina Militare la cui nave Bettica si trovava a poche miglia dal gommone”.

Gli sbarchi dei migranti continuano ad essere anche argomento di campagna elettorale. Il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato che sui rimpatri il governo Gentiloni avrebbe fatto meglio del ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Non so se Di Maio ha nostalgia di Renzi e Gentiloni. Basta che lo dica”, ha replicato oggi il leader della Lega al Gr1 commentando le dichiarazioni del capo politico M5S.