Maturità 2019 consigli | Maturità 2019 | Come affrontarla al meglio

Manca meno di un mese all’esame di Stato: la prima prova è fissata per mercoledì 19 giugno mentre l’orale per giovedì 20 giugno. Gli orali, quest’anno in anticipo in quanto è stata eliminata la terza prova, saranno qualche giorno dopo a seconda di quanto stabilito dai singoli istituti scolastici.

Il tempo stringe e qualche consiglio per prepararsi al meglio può rivelarsi più utile che mai: mangiare bene, dormire a sufficienza, dedicarsi anche all’esercizio fisico, sono tutti accorgimenti che aiutano gli studenti.

Tra i consigli c’è quello di allenare la memoria in modo da avere meno difficoltà con materie come storia e matematica. Andare a letto presto è fondamentale e lo dice la scienza stessa: dormire poco o meno del necessario (almeno 7-8 ore) porta a un calo della memoria e dell’apprendimento.

Ripassare o apprendere nuove nozioni fino all’ultimo momento serve solamente ad aumentare ansia e stress. L’ideale sarebbe smettere di studiare 48 ore prima dell’esame in modo che il cervello possa rielaborare tutte le informazioni acquisite.

Bere tanto caffè o assumere sostanze stimolanti per restare svegli e studiare senza sosta è dannoso perché porta a un’alterazione del ciclo “sonno-veglia”. Inoltre privarsi di ore di sonno per studiare a fatica (e senza risultati) danneggia umore e memoria.

Ritagliarsi del tempo per dedicarsi alle proprie passioni e allo sport aiuta il cervello a lavorare meglio. Diversi sudi hanno dimostrato che chi fa una camminata a passo veloce di 30 minuti al giorno “perde” meno neuroni.

Mangiare in maniera equilibrata aiuta a migliorare l’attività del cervello che deve essere ricca di acidi grassi omega-3 presenti soprattutto in alcuni tipi di pesce come salmone, sgombro, pesce spada, acciuga e trota, e di vitamina E.

