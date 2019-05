MADRE NATURA CIAO DARWIN 8 – Uno degli elementi più caratteristici e attesi di Ciao Darwin. Stiamo parlando di Madre Natura, la bellissima modella che in ogni puntata fa impazzire il pubblico da casa e soprattutto quello presente in studio.

D’altronde la figura di Madre Natura è un grande classico di Ciao Darwin, il format di successo del venerdì sera di Canale 5, giunto all’ottava edizione. Quest’anno, però, la trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti presenta una grande novità: Madre Natura, infatti, cambia di puntata in puntata, suscitando così ancora più attesa tra i fan del programma.

Si tratta ogni settimana di bellissime modelle, italiane e non, chiamate a far girare il “mappamondo”, il meccanismo con cui vengono casualmente sorteggiati i concorrenti che dovranno affrontare le varie prove. Un ruolo importante, quello di Madre Natura, che catalizza l’attenzione soprattutto del pubblico maschile.

Ad annunciare per prima la novità su Madre Natura di quest’anno è stata Sonia Bugarelli, la moglie del conduttore di Ciao Darwin: “Quest’anno le splendide depositarie del meccanismo della casualità saranno una a puntata”, ha spiegato la donna, che ha seguito personalmente i casting per il ruolo di Madre Natura di questa nuova edizione.

“La mia bellezza ideale – ha raccontato Paolo Bonolis – è trasversale, ma se devo attualizzarla, oggi, io la vedo meticcia. Perché la consuetudine a un determinato tipo di bellezza ti porta a non considerarla più tale. Madre Natura è il simbolo di quella bellezza incontaminata che inesorabilmente, secolo dopo secolo, abbiamo devastato”.

La produzione di Ciao Darwin 2019 non lascia trapelare nulla in merito alla ragazza che interpreterà di settimana in settimana il ruolo di Madre Natura. Per scoprirlo, quindi, bisogna attendere ogni volta l’inizio della trasmissione.

Di seguito ripercorriamo tutte le Madre Natura che si sono alternate nel corso delle varie puntate di Ciao Darwin 2019.

Padre Natura Ciao Darwin 8 | 24 maggio 2019 | Chi è

Per la decima e ultima puntata di Ciao Darwin, in onda venerdì 24 maggio 2019, la produzione del programma ha deciso di fare una grande sorpresa ai telespettatori. Al contrario di come ci ha abituati quest’anno, infatti, Ciao Darwin stasera non avrà una nuova Madre Natura. Al contrario, verrà riproposta una delle modelle che si sono susseguite in questa stagione.

Chi è l’ultima Madre Natura di Ciao Darwin 8? La stessa che aveva aperto la stagione, con la prima puntata: la modella croata Ema Kovac.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Ema Kovac.

Padre Natura Ciao Darwin 8 | 17 maggio 2019 | Chi è

Per la prima volta in questa edizione di Ciao Darwin 2019 arriva Padre Natura: si tratta di un bel ragazzo italiano che sicuramente farà impazzire il pubblico femminile in studio e quello da casa. Una novità per questa edizione di Ciao Darwin, la trasmissione di successo condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti,

Stasera, 17 maggio 2019, va in onda la nona puntata di Ciao Darwin 2019, che vede di fronte Web contro Tv. A capitanare le due squadre sono Il Pancio ed Enzuccio e Paola Perego.

Ma chi è Padre Natura di stasera? Si tratta di Filippo Melloni, un bel giovane bolognese, studente di medicina e amante dello sport.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Filippo Melloni Padre Natura di Ciao Darwin del 17 maggio 2019.

Madre Natura Ciao Darwin 8 | 10 maggio 2019 | Chi è

Ciao Darwin torna anche questa sera con un nuovo appuntamento. Nonostante le polemiche scatenate in seguito a un incidente con i rulli, il programma di Bonolis non si ferma.

Nell’ottava puntata che vede “Juventus contro tutti”, a sedere sulla scalinata di Canale 5 sarà Michelle Sander.

La modella brasiliana è legata sentimentalmente al cacciatore Andrea Petagna, ma ha fatto parlare di sé anche per la sua relazione precedente con il primogenito di Stefano Bettarini. Di seguito, tutte le informazioni sulla nuova Madre Natura.

Madre Natura Ciao Darwin 8 | 3 maggio 2019 | Chi è

Ciao Darwin torna questa sera dopo la pausa di settimana scorsa con la settima puntata. A sfidarsi stasera, 3 maggio 2019, i Finti giovani, guidati da Sossio Aruta, e i Nati Vecchi, capitanati da Raffaello Tonon.

Ma chi è la Madre Natura di questa sera? La bella modella di questa settima puntata, venerdì 3 maggio 2019, è Alba Vejseli.

Nota per aver fatto numerose campagne pubblicitarie e popolarissima sui social, spetta a lei scegliere a sorte i concorrenti che dovranno sfidarsi nelle varie prove. Di seguito tutte le informazioni su chi è Alba Vejseli.

Madre Natura Ciao Darwin 8 | 19 aprile 2019 | Chi è

In ogni puntata di Ciao Darwin c’è molta attesa per scoprire chi è Madre Natura. Nella sesta puntata, in onda venerdì 19 aprile 2019, Madre Natura è la modella Sara Croce. Alta, bionda e occhi azzurri, è la prima ragazza italiana a svolgere questo ruolo in questa edizione di Ciao Darwin.

Classe 1998, è nata a Garlasco e nel 2017 ha partecipato a Miss Italia piazzandosi al quarto posto. Qui tutti i dettagli su chi è Sara Croce.

Madre Natura Ciao Darwin 8 | 12 aprile 2019 | Chi è

Come ogni puntata, anche oggi c’è tanta attesa per scoprire chi è Madre Natura nella puntata di questa sera di Ciao Darwin 8, la trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nella quinta puntata, in onda venerdì 12 aprile 2019, Madre Natura è la modella Sara Vulinovic Zlatan.

Nata in Croazia, vive da oltre dieci anni in Italia, ed è una tra le modelle più apprezzate del momento per via del suo fisico e dei suoi lineamenti pazzeschi. Qui tutti i dettagli su chi è Sara Vulinovic.

Madre Natura Ciao Darwin 8 | Seconda puntata | Chi è

Nella seconda puntata di Ciao Darwin 8, andata in onda venerdì 22 marzo, la bellissima Madre Natura è stata la modella russa Angelina Michelle. La ragazza ha fatto letteralmente impazzire il pubblico, soprattutto sui social. Qui il suo profilo Instagram, dove è seguita da oltre 109mila follower.

Angelina Michelle ha un fidanzato: Norman Theuerkorn, modello anche lui. Angelina, con i suoi capelli rossi e occhi azzurri e un fisico slanciato, è una bellezza che non passa di certo inosservata.

Madre Natura Ciao Darwin 8 | Prima puntata | Chi è

Nella prima puntata Madre Natura è stata Ema Kovac, modella croata molto alta, biondissima e con un fisico da fare invidia. Amatissima dal pubblico, vive a Milano e fa la testimonial per molti importanti marchi.

Questo il suo account Instagram. Anche Ema è felicemente fidanzata, con Luca Lanticina.