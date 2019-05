L’AQUILA GRANDI SPERANZE STREAMING 24 MAGGIO – L’Aquila grandi speranze è la fiction nata su Rai 1 e poi portata su Rai 3 in prima serata. Lo spostamento è dovuto al flop negli ascolti che la fiction ha riscosso dopo le prime tre puntate. Venerdì 24 maggio 2019 va in onda il sesto e ultimo episodio de L’Aquila Grandi speranze e molti nodi verranno al pettine.

Cosa succede nell’ultima puntata de L’Aquila grandi speranze? Silvia non vuole arrendersi, nonostante le sue ricerche sulla piccola Costanza non siano servite a niente. Arresa all’evidenza, Silvia ascolta i consigli di una medium e parte per Milano. Franco nel frattempo continua a indagare su suo padre, convinto che l’uomo sia colpevole o complice della sparizione di sua figlia.

Tutto quello che c’è da sapere su L’Aquila grandi speranze

Riccardo e Gianni continueranno a pestarsi i piedi a vicenda. Nel frattempo anche i più piccoli daranno prova della propria personalità. In particolare, Margherita sceglierà la recita di Romeo e Giulietta per confessare i suoi sentimenti a Davide e Simone, mentre il resto del gruppo cercherà di mandare un messaggio a Leo e alla sua banda per il possesso della zona rossa.

Arriva Natale e Franco e Silvia potrebbero avere delle sorprese sotto l’albero, verità riemerse relative a Gianni e Riccardo.

Ma dove vedere L’Aquila grandi speranze?

L’Aquila grandi speranze, le anticipazioni dell’ultima puntata in onda il 24 maggio 2019

L’Aquila Grandi speranze streaming 24 maggio | Tv

L’Aquila Grandi Speranze va in onda per l’ultima volta su Rai 3, il terzo canale della Rai che trovate al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre, o anche al tasto 503 per la versione HD.

Se avete un abbonamento Sky, potete trovare Rai 3 al tasto 103.

L’Aquila Grandi speranze streaming 24 maggio | Diretta streaming

Se volete utilizzare pc, smartphone e tablet per seguire in diretta L’Aquila grandi speranze, grazie a RaiPlay potrete farlo. La piattaforma streaming mette a disposizione gratuita dell’utente tutti i contenuti Rai, previa registrazione.

Se invece questa sera avete da fare e non potete gustarvi l’ultima puntata de L’Aquila grandi speranze, RaiPlay permette di recuperare anche in un secondo momento la messa in onda della puntata, proprio per chi come voi non può seguire in diretta la trasmissione.

L’Aquila grandi speranze va in onda con l’ultimo appuntamento venerdì 24 maggio 2019 alle ore 21:20 su Rai 3.