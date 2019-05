L’AQUILA GRANDI SPERANZE ANTICIPAZIONI – L’Aquila Grandi speranze va in onda con la sesta e ultima puntata su Rai 3. La fiction, nata per Rai 1, è stata poi spostata sul terzo canale della Rai a causa del flop negli ascolti.

Venerdì 24 maggio 2019 andrà in onda l’ultima puntata de L’Aquila Grandi speranze.

Tutto quello che c’è da sapere su L’Aquila grandi speranze

Quali sono le anticipazioni della puntata di questa sera? Come si concluderà il cerchio dei personaggi?

L’Aquila Grandi Speranze anticipazioni | Ultima puntata

In casa Basile si respira una brutta aria, la tensione ormai è arrivata alle stelle. In quest’ultima puntata de L’Aquila Grandi speranze, Silvia non sa più cosa fare per rintracciare la sua figlia scomparsa la notte del terremoto che ha scosso L’Aquila. Le sue costanti ricerche l’hanno portata verso il nulla e la donna ha seguito persino i consigli di una medium e parte alla volta di Milano.

Intanto Franco continua con le indagini su suo padre, convinto che l’uomo abbia un ruolo chiave nella sparizione della piccola Costanza.

Riccardo prosegue indisturbato nel suo progetto finché Gianni non decide di mettergli i bastoni tra le ruote. Anche per i più giovani si respira un po’ di tensione, sia nella zona rossa – il playground dei ragazzi dopo il sisma – sia a teatro. Infatti Margherita sceglie di mettere nero su bianco i propri sentimenti per Davide e Simone durante le prove generali dello spettacolo Romeo e Giulietta.

L’Aquila grandi speranze, dove vedere in tv e streaming la puntata del 24 maggio 2019

Anche i ragazzi de L’Aquila grandi speranze vogliono sistemare la faccenda con Leo e la sua banda e scelgono di farlo nel migliore (o peggiore) dei modi.

Arriva il Natale e Franco e Silvia lo trascorreranno in balia delle sorprese perché il passato torna a galla con tutte le sue scomode verità, soprattutto riguardo Gianni e Riccardo.

L’Aquila Grandi Speranze va in onda questa sera venerdì 24 maggio 2019 su Rai 3 per il sesto e ultimo appuntamento. Come finirà questa fiction?