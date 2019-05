Grande Fratello, domenica i concorrenti lasciano la casa (per un motivo serio)

Grande Fratello uscita elezioni

Se vi ricordate del Grande Fratello come un reality show nel quale è obbligatorio stare insieme 24 ore su 24 senza mai allontanarsi dalle telecamere, domenica 26 maggio potrebbe giungere una grossa novità.

I concorrenti della sedicesima edizione del Grande Fratello, infatti, saranno costretti ad abbandonare la casa più famosa d’Italia. Almeno per qualche ora! Il motivo? Beh, è quello che spingerà milioni di italiani a uscire dalle proprie case per recarsi alle urne e andare a votare per le elezioni europee (e, in alcuni casi, amministrative).

Già in passato è successo che i concorrenti dovessero allontanarsi dalla casa per andare a votare, ma la cosa non aveva destato grandi attenzioni.

La decisione è stata annunciata da Mediaset, che ha così concesso ai partecipanti una giornata intera da dedicare all’esercizio di voto.

Stando alla nota emessa dal format tv, “i ragazzi potranno uscire dalla Casa di Cinecittà per raggiungere il proprio seggio, rigorosamente scortati dallo staff di produzione così da non avere alcun tipo di contatto con altre persone”.

Le regole sono rigide: i concorrenti escono dalla casa, ma non possono assolutamente entrare in contatto con l’esterno. Sempre nella nota di Mediaset si legge che i partecipanti a questa edizione del Grande Fratello potranno consultare i programmi elettorali su richiesta. Nel confessionale della casa, infatti, ai concorrenti verrà fornito il materiale per informarsi. Uno alla volta.

Anche domenica 26 maggio i concorrenti potranno andare a votare solo uno per volta. I ragazzi potranno trascorrere lontano dalla casa più osservata d’Italia un massimo di dodici ore. Insomma, una libera uscita niente male per prendere una boccata d’aria oltre che per votare.

