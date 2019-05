Giro d’Italia 2019 tredicesima tappa risultato | Vincitore | Ordine d’arrivo | Classifica

GIRO D’ITALIA 2019 TREDICESIMA TAPPA RISULTATO – La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019, che dal Pinerolo ha portato il gruppo fino a Ceresole Reale, è stata vinta da Ilnur Zakarin. Il russo è stato autore di una tappa fantastica, soprattutto in salita, ed è riuscito a tagliare il traguardo in solitaria.

Secondo Mikel Nieve, mentre Mikel Landa ha chiuso a un minuto e 20 secondi da Zakarin. Anche per Landa è un grande risultato, soprattutto in relazione alla distanza che è riuscito a mettere dai grandi favoriti, Nibali e Roglic. I due infatti sono arrivati sul traguardo dopo 2 minuti e 57 secondi rispetto a Zakarin (1 minuto e 40 rispetto a Landa). Sfortunatissimo invece Lopez, in ritardo di oltre 4 minuti a causa della rottura della catena negli ultimi chilometri.

Quella di oggi è stata una tappa profondamente diversa a tutte quelle dei giorni scorsi. È stata infatti la prima di questo Giro dedicata interamente agli scalatori. Tanti i punti critici della tappa, dal Pinerolo al Colle del Lys, da Pian del Lupo fino all’arrivo a Ceresole Reale, sopra i 2.000 metri.

Quando mancavano meno di 10 chilometri, c’erano in fuga Nieve, Zakarin, Mollema e Ciccone, che avevano lasciato a circa un minuto e mezzo Landa e a due minuti Nibali, Roglic e Lopez. Quest’ultimo, però, ha poi rotto la catena. Costretto al cambio, ha perso moltissimo tempo.

A due chilometri dal traguardo, Nibali è scattato in avanti insieme a Roglic, nel tentativo di accorciare le distanze da Landa, che manteneva un ritmo altissimo. Senza però riuscire mai a raggiungerlo. Quella tra Roglic e Nibali è però la sfida che da ora in avanti si ripeterà in ogni tappa, tra salite e discese.

Mantiene la maglia rosa, invece, Polanc, arrivato quasi 5 minuti dopo il vincitore.

La classifica del Giro d’Italia 2019

Di seguito la classifica di tappa e quella generale nel dettaglio:

La classifica della tredicesima tappa

Zakarin Ilnur 5h 34′ 40″ Mikel Nieve + 35″ Mikel Landa + 1′ 20″ Richard Carapaz + 1′ 38″ Bauke Mollema + 1′ 45″ Rafal Majka + 2′ 07″ Primoz Roglic + 2′ 57″ Vincenzo Nibali + 2′ 57″ Pavel Sivakov + 3′ 34″ Davide Formolo + 3′ 50″

La classifica generale dopo la tredicesima tappa

Polanc Jan 54 h 28′ 59″ Roglic Primoz + 2′ 25″ Zakarin Ilnur + 2′ 56″ Mollema Bauke + 3′ 06″ Nibali Vincenzo + 4′ 09″ Carapaz Richard + 4′ 22″ Majka Rafal +4′ 28″ Landa Meana Mikel + 5′ 08″ Sivakov Pavel + 7′ 13″ Lopez Miguel Angel +7′ 48″

