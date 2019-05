Giro d’Italia 2019 tredicesima tappa | Oggi | Presentazione | Altimetria | Difficoltà

GIRO D’ITALIA 2019 TREDICESIMA TAPPA – Oggi, venerdì 24 maggio 2019, prende il via la tredicesima (13a) tappa del Giro d’Italia 2019, giunto alla sua 102esima edizione. Che tappa sarà? Vediamo insieme la presentazione, l’altimetria e le difficoltà:

La tappa di oggi, 23 maggio, prevede un arrivo in salita sopra i 2000 metri. La tappa si snoda interamente in provincia di Torino aggirando da nord il capoluogo Piemontese e scalando dapprima il Colle del Lys dal suo versante più difficile con lunghi tratti tra il 9 e il 10 per cento. In seguito, attraversato il Canavese Occidentale, la corsa scala la salita inedita di Pian del Lupo (strada del Santuario di Santa Elisabetta) dura e articolata sia a salire che a scendere con pendenze per lunghi tratti in doppia cifra.

Al termine della discesa su Pont Canavese inizia la salita finale che tra falsopiano e salita misura oltre 44 chilometri. Dopo Noasca la salita vera con le pendenze maggiori nella prima parte dove si percorre la strada vecchia asfaltata ex novo per le biciclette, che evita la lunga galleria di 3650 metri. Giunti nell’abitato di Ceresole la strada spiana accanto al lago artificiale per riprendere a salire per gli ultimi 10 chilometri.

Dopo il piano del Lago di Ceresole la strada sale ancora attorno al 9 per cento con una carreggiata ristretta e tramite numerosi tornanti raggiunge il Lago Serrù dove è posto l’arrivo a quota 2247 metri. Rettilineo finale di 50 metri largo 6 metri.

Giro d’Italia 2019 tredicesima tappa | Altimetria

Di seguito l’altimetria della tredicesima tappa del 102esimo Giro d’Italia:

Dove vedere il Giro d’Italia 2019 in tv o live streaming? Tutte le tappe del Giro 2019 andranno in onda in chiaro, gratis, su Rai 2 e via satellite su Eurosport.

Giro d’Italia | La classifica al via della tredicesima tappa

Di seguito la classifica dopo la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019 andata in scena ieri:

POLANC JAN UAD 48h 49’ 40”2 ROGLIC PRIMOZ TJV 4’ 07”3 CONTI VALERIO UAD 4’ 51”4 CAPECCHI EROS DQT 5’ 02”5 NIBALI VINCENZO TBM 5’ 51”6 MOLLEMA BAUKE TFS 6’ 02”7 MAJKA RAFAL BOH 7’ 00” CARAPAZ RICHARD MOV 7’ 23”9 AMADOR ANDREY MOV 7’ 30” CARTHY HUGH JOHN EF1 7’ 33”

