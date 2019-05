Fridays for Future del 24 maggio: in quali piazze italiane si tengono gli scioperi per il clima

Fridays for Future del 24 maggio Italia | Dove si tengono gli scioperi per il clima nelle piazze italiane

Fridays for Future del 24 maggio Italia – Torna anche in Italia l’onda verde ispirata dalle gesta di Greta Thunberg che punta a mettere i governi mondiali di fronte alle proprie responsabilità sul tema dell’emergenza climatica e del riscaldamento globale.

> Torna lo sciopero per il clima inventato da Greta

Lo scorso 15 marzo, nel primo appuntamento con la manifestazione, furono oltre 400mila le persone radunate nelle circa 180 piazze. Numeri enormi, ma che gli organizzatori puntano a superare nell’appuntamento del 24 maggio. Ancora una volta al centro gli occhi dell’opinione pubblica saranno puntati su Milano, dove a marzo sfilarono più di 100mila manifestanti. L’appuntamento è per le ore 9.30 da largo Cairoli [qui l’evento Facebook]

L’altro epicentro della protesta climatica sarà Roma, città già scelta da Greta Thunberg il 19 aprile come tappa italiana del suo tour di denuncia [qui il nostro articolo da piazza del Popolo]. La manifestazione nella Capitale partirà alle 10 da piazza della Repubblica e vedrà la partecipazione del geologo Mario Tozzi e del climatologo Antonello Pasini.

Altre importanti manifestazioni si terranno a Bologna, Napoli e Firenze. Presente nella lista delle adesioni anche Taranto, capitale italiana dell’emergenza ambientale.

Il tema dell’emergenza climatica è diventato uno dei temi caldi della campagna elettorale per le Europee del 26 maggio e molte delle liste presenti alle urne hanno incluso nel proprio programma parte delle richieste avanzare dagli attivisti di Fridays for Future.

>Tutte le liste presenti alle Europee 2019, circoscrizione per circoscrizione

Fridays for Future del 24 maggio| Torna lo sciopero per il clima lanciato da Greta Thunberg

Fridays for Future 24 maggio – In tutto il mondo sono stati quasi 2 milioni gli studenti scesi in piazza lo scorso 15 marzo per accendere i riflettori sul tema del riscaldamento globale. Il 24 maggio la marea verde torna per le strade di 1693 città e 119 paesi, ma questa volta la platea di riferimento diventa quella degli attori economici.

Gli organizzatori puntano infatti a richiamare nelle strade, oltre che gli studenti, i settori produttivi: “Più di un milione e 800mila giovani in 2350 città e 125 paesi di tutto il mondo. Che grande sciopero! Congratulazioni a tutti- si legge nella pagina Facebook ufficiale dell’evento – Ora immagina l’impatto che potremmo avere se mobilitassimo e non solo le scuole, ma tutti i settori dell’economia. Facciamolo con il secondo sciopero globale”.

Fridays for Future del 24 maggio | Cosa sono gli scioperi per il clima

L’idea dei Fridays For Future segue la battaglia della giovane attivista Greta Thunberg, la ragazzina di appena 16 anni che dall’agosto 2018 non frequenta la scuola di venerdì per recarsi di fronte al Riksdag, la sede del parlamento nazionale svedese, con in mano un cartello: Skolstrejk för klimatet, sciopero per il cima. La sua popolarità ha travalicato i confini nazionali e ha ispirato un movimento globale di giovani e meno giovani, che torna a farsi sentire con regolarità per “mettere i governi di fronte alle loro responsabilità”.

>Chi è Greta Thunberg, la 16enne svedese che lotta per il clima

I temi al centro delle proteste sono comuni a tutte le piazze del Fridays for Future. I manifestanti chiedono alle istituzioni globali di dare piena attuazione agli accordi di Parigi nel 2015, un intervento radicale sulle emissioni di Co2 e maggiori investimenti in energie rinnovabili. Questi sono anche i temi al centro della mobilitazione del 24 maggio.