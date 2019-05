FESTIVAL DI CANNES 2019 FILM – AGGIORNAMENTO 24 MAGGIO 2019 – Manca pochissimo al termine del Festival di Cannes, la kermesse cinematografica che entusiasma ogni anno la Costa Azzurra. Sono state tantissime le star che hanno animato il red carpet: da Leonardo DiCaprio a Sylvester Stallone per poi arrivare ad Elton John, quest’edizione ha visto tanti volti amati posare davanti all’obiettivo famelico dei fotografi. Ma chi si aggiudicherà l’ambita Palma D’Oro? Quali film otterranno la vittoria? Ci sarà posto per Marco Bellocchio e il suo Il Traditore in quest’edizione di Cannes, l’unico regista italiano in concorso? Lo scopriremo soltanto nella giornata del 25 maggio, quando saranno annunciati tutti i film vincitori.

Il Festival di Cannes tornerà per la 72esima edizione dal 14 al 25 maggio 2019 nella suggestiva cornice francese.

Tanti sono i film che concorrono per l’ambita Palma d’Oro, tra cui un artista italiano (l’unico) che farà gli onori di casa.

L’anno scorso, a ottenere il premio è stato il film “Un affare di famiglia” di Hirokazu Kore-eda.

Chi sarà quest’anno il film premiato con la Palma D’Oro? Sappiamo che la Palma D’Onore, nonostante le polemiche, verrà assegnata ad Alain Delon.

Vediamo insieme quali sono i film in concorso al Festival di Cannes 2019.

Festival di Cannes 2019 | I film in concorso | Programma

Il 18 aprile 2019 si è tenuta la conferenza stampa ufficiale del Festival che ha svelato i titoli che concorrono quest’anno alla kermesse cinematografica.

Ad aprire il celebre Festival al Palais des Festivals et des Congrès della città di Cannes sarà il già annunciato The Dead Don’t Die di Jim Jarmusch, che gareggia per la Palma d’Oro insieme a:

Pain & Glory , Pedro Almodovar

, Pedro Almodovar The Traitor , Marco Bellocchio

, Marco Bellocchio The Wild Goose Lake , Diao Yinan

, Diao Yinan Parasite , Bong Joon-ho

, Bong Joon-ho Young Ahmed , Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

, Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne Oh Mercy! , Arnaud Desplechin

, Arnaud Desplechin Atlantique , Mati Diop

, Mati Diop Matthias & Maxime , Xavier Dolan

, Xavier Dolan Sorry We Missed You, di Ken Loach

di Ken Loach Les Miserablès, di Ladj Ly

di Ladj Ly A Hidden Life, di Terrence Malick

di Terrence Malick Bacurau, di Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles

di Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles La gomera, di Corneliu Porumboiu

di Corneliu Porumboiu Frankie, di Ira Sachs

di Ira Sachs Portrait Of A Lady On Fire, di Celine Sciamma

di Celine Sciamma It Must be Heaven, di Elia Suleiman

di Elia Suleiman Sibyl, di Justine Triet

di Justine Triet C’era una volta a Hollywood, di Quentin Tarantino

Festival di Cannes 2019 | Un Certain Regard

Vida Invisivel, di Karim Aïnouz

di Karim Aïnouz Dylda, di Kantemir Balagov

di Kantemir Balagov Les Hirondelles de Kaboul, di Zabou Breitman & Eléa Gobé Mévellec

di Zabou Breitman & Eléa Gobé Mévellec La femme de mon frere, di Monia Chokri

di Monia Chokri The Climb, di Michael Covino

di Michael Covino Jeanne, di Bruno Dumont

di Bruno Dumont O Que Arde, di Olivier Laxe

di Olivier Laxe Chambre 212, di Christophe Honorè

di Christophe Honorè Port Authority, di Danielle Lessovitz

di Danielle Lessovitz Papicha, di Mounia Meddour

di Mounia Meddour Adam, di Maryam Touzani

di Maryam Touzani Zhuo Ren Mi Mi, di Midi Z

di Midi Z Libertè, di Albert Serra

di Albert Serra Bull, di Annie Silverstein

di Annie Silverstein Liu Yu Tian, di Zu Feng

di Zu Feng Evge, di Nariman Aliev

Festival di Cannes 2019 | Fuori concorso

Les Plus Belles Annèes, di Claude Lelouch

di Claude Lelouch Rocket Man, di Dexter Fletcher

di Dexter Fletcher Too Old to Die Young, di Nicolas Winding Refn

di Nicolas Winding Refn Diego Maradona, di Asif Kapadia

di Asif Kapadia La Belle Epoque, di Nicolas Bedos

Festival di Cannes 2019 | Special screenings

Share, di Pippa Bianco

di Pippa Bianco For Sama, di Waad Al-Kateab & Edward Watts

di Waad Al-Kateab & Edward Watts Etre Vivant et le savoir, di Alain Cavalier

di Alain Cavalier Family Romance, LLC, di Werner Herzog

Festival di Cannes 2019 | Midnight Screening

The Gangster, The Cop, The Devil, di Lee Won-Tae

Che vinca il migliore.

Tutto quello che c’è da sapere sul Festival di Cannes 2019