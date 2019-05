Fedez James Harden Adidas | Fedez contro tutti. O meglio, Fedez contro tutti quelli che a una buona dose di razzismo aggiungono l’ignoranza (ma si possono davvero separare le due cose?).

In una Storia pubblicata su Instagram, il cantante rap se la prende con gli utenti italiani che hanno commentato un post di Adidas con insulti razzisti rivolti al nuovo testimonial del marchio tedesco, James Harden.

James Harden nuovo testimonial di Adidas: pioggia di insulti razzisti sul post in italiano

Il più celebre cestista esistente, playmaker di NBA per gli Houston Rockets, è stato scelto da Adidas per celebrare i suoi 70 anni di innovazione. Adidas Italia ha pubblicato una foto di James Harden sul suo profilo Facebook, ma in moltissimi non lo hanno riconosciuto e si sono lasciati andare a commenti razzisti come “Chi ti ha fatto uscire dalla gabbia?” o “Si trattano bene nei centri di accoglienza”.

Federico Lucia, in arte Fedez, non ci sta e si scaglia contro questa Italia disinformata e razzista.

“Solo in Italia sotto la foto di uno dei più forti giocatori di NBA trovi commenti razzisti di questo tipo”, scrive il rapper indignato. In cima alla storia si legge poi: “Benvenuti nella Terza Repubblica”, per poi concludere: “Questa è partecipazione”.

“L’Italia è bellissima, finché non ci vai e ti chiamano negro”: la denuncia dei turisti vittime di razzismo a TPI