Europee 2019 news 24 maggio | Elezioni in Irlanda | Repubblica Ceca al voto | Chiusura campagna elettorale in Italia

Europee 2019 news 24 maggio | Le elezioni europee sono entrate ormai nel vivo. Ieri hanno votato Regno Unito e Paesi Bassi, oggi è il turno di Irlanda e Repubblica Ceca. La Repubblica Ceca voterà anche domani, 25 maggio.

Nel frattempo in Italia, dove si vota domenica 26 maggio si tengono le chiusure delle campagne elettorali dei vari partiti.

Inizia la Sinistra, che tiene il suo evento conclusivo nel quartiere la Garbatella a Roma alle ore 16, con gli esponenti Fratoianni, Fantozzi, Grassadonia, Medici e Ventura.

A Milano alle 16.30, a Piazza della Scala, c’è invece la chiusura della campagna elettorale di +Europa, con Emma Bonino e Benedetto Della Vedova. Sempre a Milano, a Piazza Sempione tocca al Partito democratico, alla presenza di Zingaretti, Sala e Timmermans, il candidato di punta del Pse.

A Roma chiude invece la campagna elettorale delle europee il Movimento Cinque Stelle, a Piazza Bocca della Verità.

Matteo Salvini tiene il comizio conclusivo a Castel San Giovanni, a Piacenza.

Intanto, nella serata di ieri sera Di Maio ha lanciato un nuovo appello al voto. “Nel 2009, 10 anni fa, è nato il MoVimento 5 Stelle. Centinaia di persone comuni, giovani, con tanta passione, hanno iniziato ad alzare la voce. Io ero tra loro. Lo abbiamo fatto per amore dell’Italia”, ha detto Luigi Di Maio Su Facebook.

“Avevamo un sogno, quello di una politica diversa. Il 26 maggio se sceglierete di restare a casa, il vostro voto andrà nuovamente alla vecchia politica. Non alzate le spalle, non cadete nel gioco di chi vuole che le cose non cambino. Decidete di scegliere e fatelo soprattutto per voi, per i vostri figli, per le vostre famiglie!”, ha concluso.

