Esplosione a Lione – Il 24 maggio intorno alle 18.15 una forte esplosione ha scosso la città di Lione, in Francia.

La deflagrazione si è registrata nella via pedonale Victor Hugo, tra Place Bellecour e Gare Perrache: secondo i media locali si sarebbe trattato di un pacco bomba, come ipotizzato anche dalla procura di Lione.

Il pacco, “riempito di chiodi, viti e bulloni era posato per strada”. Nell’esplosione sarebbero rimasti ferite almeno otto persone, tra cui una bimba di 8 anni.

L’inchiesta sul pacco bomba è stata affidata alla procura antiterrorismo.

Esplosione a Lione | Macron – Un commento sull’incidente è arrivato dal presidente francese Emmanuel Macron, che durante un’intervistato live un canale YouTube ha parlato di “un attacco a Lione”.

“Non spetta a me fare un bilancio di quello che è successo. Per il momento non ci sono vittime, ci sono solo feriti”, ha affermato il capo di Stato.

Esplosione a Lione – Caccia all’uomo – Secondo quanto riferito dall’emittente BFM-TV la polizia sta cercando un uomo in bicicletta sospettato di aver depositato il pacco bomba.

In serata, poi, sui social network è stata diffusa una foto del sospetto ricercato. Nell’immagine, di pessima qualità, si vede un individuo con la bicicletta, il volto coperto da un passamontagna e gli occhiali scuri. L’uomo indossa un maglione e dei bermuda chiari.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della Préfecture du Rhône, la polizia locale, che tramite i social ha anche comunicato di aver chiuso l’area per poter svolgere ulteriori indagini.