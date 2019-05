EMA KOVAC MADRE NATURA CIAO DARWIN 8 – AGGIORNAMENTO 24 MAGGIO 2019 – A grande richiesta, nell’ultima puntata della stagione 2019 di Ciao Darwin la modella Ema Kovac torna nel programma nel ruolo di Madre Natura. Come anticipato dal sito Superguidatv, infatti, questa sera per la prima volta la produzione del programma di Canale 5 ha deciso di non far esordire una nuova Madre Natura, ma di riproporne una delle scorse puntate.

La scelta alla fine è ricaduta proprio su Ema Kovac, bellissima modella croata che era già stata Madre Natura nella primissima puntata di Ciao Darwin 8. Il programma di Paolo Bonolis, dunque, chiude proprio nel modo in cui si era aperto: con Ema Kovac nel ruolo di bellissima dea del meccanismo della casualità.

Ma chi è Ema Kovac? Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

L’alone di mistero attorno alla prima Madre Natura si è finalmente dissolto: Ema Kovac è la bellissima modella che ha affiancato Paolo Bonolis e Luca Laurenti nella prima puntata di Ciao Darwin 8. La bella modella si è resa anche protagonista di una gag con Laurenti, cui ha rifilato anche uno schiaffo (VIDEO).

A Ema, seguiranno altre Madre Natura nel corso dell’ottava edizione di Ciao Darwin.

Nella serata del 15 marzo, sono stati tantissimi gli italiani in fermento per la bellezza croata che ha svelato la propria identità tramite il proprio account Instagram.

“Orgogliosa di essere la prima Madre Natura di Ciao Darwin 8!” così scrive Ema Kovac, mostrandosi con un costume ricoperto di petali e stagliandosi su una parete rosata, tra fiori e ali di farfalla.

Cosa sappiamo di Ema Kovac? Vediamolo insieme.

Ema Kovac madre natura Ciao Darwin 8 | Chi è?

Si è presentata al pubblico italiano come Madre Natura, percorrendo l’iconica scalinata di casa Mediaset indossando un semplice costume di petali rosati, capigliatura bionda e grandi occhi verdi. Il fisico tonico appartiene a una donna che nella vita fa la modella.

Sin da quando era un’adolescente, la bella Ema sapeva di voler fare la modella. Attualmente, è la rappresentante di diversi marchi; in particolare, il suo account Instagram pullula di tantissimi scatti che la ritraggono in posa per Tezenis.

Il dato che interesserà maggiormente sapere riguarda la sua vita sentimentale. Sempre tramite Instagram, è evidente che la bella modella – che attualmente vive a Milano – è impegnata sentimentalmente con Luca Lanticina.

I due sono spesso protagonisti di scatti su ambedue i loro profili e l’ultimo scatto che li vede insieme ha come sfondo un certo Colosseo, in quella cornice storica romana, datato 3 marzo 2019. Nella didascalia, Ema ha scritto: “Questo weekend era uno dei compleanni più belli della mia vita, però tanto il regalo più bello sarai sempre e soltanto tu #amoremio”. L’hashtag ha distrutto ogni dubbio circa il suo impegno amoroso.