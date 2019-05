Elezioni Europee 2019 exit poll | Risultati | 26 maggio | Chi è in vantaggio?

ELEZIONI EUROPEE 2019 EXIT POLL – Tra giovedì 23 e domenica 26 maggio 2019 in tutti i paesi dell’Unione europea si vota per il rinnovo del Parlamento europeo [qui tutte le notizie sulle elezioni europee].

In Olanda e nel Regno Unito si è votato giovedì 23, in Irlanda e Repubblica Ceca le urne sono aperte venerdì 25, in Slovacchia e a Malta si va al voto sabato 25, mentre tutti gli altri paesi, tra cui l’Italia, votano nella giornata di domenica 26.

Quanti seggi in parlamento spettano a ciascuno stato membro?

Quando sapremo chi ha vinto?

In tutti i Paesi dell’Unione europee lo spoglio dei voti inizia a partire dalle ore 23 di domenica. Ma quali sono gli exit poll? Chi è dato in vantaggio nei sondaggi? Di seguito tutti i risultati degli exit poll sulle elezioni europee 2019.

Olanda

Gli exit poll del voto in Olanda sono stati diffusi nella tarda serata di giovedì 23 maggio, appena sono stati chiusi i seggi elettorali. Secondo quanto emerso, i laburisti del Partito del Lavoro hanno ottenuto un consenso pari al 18 per cento, conquistano 5 dei 26 seggi del Parlamento europeo assegnati all’Olanda.

Il Partito del Lavoro è la lista di Frans Timmermans, il candidato del Partito socialista europeo alla guida della Commissione europea.

I liberali del VVd, il partito del premier olandese Mark Rutte, avrebbero preso il 14,6 per cento, che corrisponde a 4 seggi. Al terzo posto, con il 12,5 per cento dei voti, ci sarebbero i cristiano-democratici, mentre gli euroscettici di Forum voor Democratie avrebbero un consenso dell’11,2 per cento, che significa un seggio nell’Europarlamento. Al quinto posto i Verdi con il 10,4 per cento.

Gli exit poll dell’Olanda

Elezioni Europee 2019 exit poll | Regno Unito

Nel Regno Unito si è votato giovedì 23 maggio, ma non sono stati diffusi exit poll sull’esito della consultazione. Al Regno Unito spettano 73 seggi al Parlamento europeo. Poco dopo la chiusura dei seggi la premier britannica Theresa May ha annunciato le sue dimissioni, sull’onda del caso legato alla Brexit.

Gli exit poll del Regno Unito

Irlanda

In Irlanda si vota venerdì 24 maggio: alla chiusura dei seggi sono stati diffusi gli exit poll sull’esito della consultazione. Grande successo dei Verdi e degli europeisti di Fine Gael. Nel collegio di Dublino i Verdi sono risultati essere il primo partito. Qui i dettagli degli exit poll dell’Irlanda.

I seggi irlandesi nell’Europarlamento sono 11.

Repubblica Ceca

In Repubblica Ceca si vota venerdì 24 maggio, ma la diffusione degli exit poll sono a partire dalle 23 di domenica. La Repubblica Ceca conta 21 seggi nel Parlamento europeo.

Gli exit poll della Repubblica Ceca

Slovacchia

Alla Slovacchia spettano 13 seggi del Parlamento europeo. Si vota sabato 25 maggio.

Gli exit poll della Slovacchia

Malta

A Malta spettano 6 seggi dell’Europarlamento. Si vota sabato 25 maggio.

Elezioni Europee 2019 exit poll | Italia

In Italia si vota domenica 26 maggio: gli exit poll inizieranno a essere diffusi a partire dalla chiusura dei seggi, programmata per le ore 23. All’Italia spettano 76 seggi al Parlamento europeo.

Germania

In Germania si vota domenica 26 maggio: gli exit poll inizieranno a essere diffusi a partire dalla chiusura dei seggi. Alla Germania spettano 96 seggi al Parlamento europeo.

Francia

In Francia si vota domenica 26 maggio: gli exit poll inizieranno a essere diffusi a partire dalla chiusura dei seggi. Alla Francia spettano 79 seggi all’Europarlamento.

Belgio

In Belgio si vota domenica 26 maggio: gli exit poll inizieranno a essere diffusi a partire dalla chiusura dei seggi. Al Belgio spettano 21 seggi al Parlamento europeo.

Spagna

In Spagna si vota domenica 26 maggio: gli exit poll inizieranno a essere diffusi a partire dalla chiusura dei seggi. Alla Spagna spettano 54 seggi al Parlamento europeo.

Elezioni Europee 2019 exit poll | Portogallo

In Portogallo si vota domenica 26 maggio: gli exit poll inizieranno a essere diffusi a partire dalla chiusura dei seggi. Al Portogallo spettano 21 seggi all’Europarlamento.

Grecia

In Grecia si vota domenica 26 maggio: gli exit poll inizieranno a essere diffusi a partire dalla chiusura dei seggi. I seggi greci al Parlamento europeo sono 21.

Cipro

A Cipro si vota domenica 26 maggio: gli exit poll inizieranno a essere diffusi a partire dalla chiusura dei seggi. I seggi assegnati a Cipro al Parlamento europeo sono 6.

Finlandia

In Finlandia si vota domenica 26 maggio: gli exit poll inizieranno a essere diffusi a partire dalla chiusura dei seggi. Alla Finlandia spettano 13 seggi all’Europarlamento.

Svezia

In Svezia si vota domenica 26 maggio: gli exit poll inizieranno a essere diffusi a partire dalla chiusura dei seggi. Alla Svezia spettano 20 seggi all’Europarlamento.

Danimarca

In Danimarca si vota domenica 26 maggio: gli exit poll inizieranno a essere diffusi a partire dalla chiusura dei seggi. I seggi danesi al Parlamento europeo sono 13.

Elezioni Europee 2019 exit poll | Lussemburgo

In Lussemburgo si vota domenica 26 maggio: gli exit poll inizieranno a essere diffusi a partire dalla chiusura dei seggi. Al Lussemburgo spettano 6 seggi all’Europarlamento.

Austria

In Austria si vota domenica 26 maggio: gli exit poll inizieranno a essere diffusi a partire dalla chiusura dei seggi. I seggi austriaci al Parlamento europeo sono 18.

Estonia

In Estonia si vota domenica 26 maggio: gli exit poll inizieranno a essere diffusi a partire dalla chiusura dei seggi. I seggi estoni al Parlamento europeo sono 6.

Lituania

In Lituania si vota domenica 26 maggio: gli exit poll inizieranno a essere diffusi a partire dalla chiusura dei seggi. Alla Lituania spettano 11 seggi all’Europarlamento.

Lettonia

In Lettonia si vota domenica 26 maggio: gli exit poll inizieranno a essere diffusi a partire dalla chiusura dei seggi. Alla Lettonia spettano 8 seggi all’Europarlamento.

Polonia

In Polonia si vota domenica 26 maggio: gli exit poll inizieranno a essere diffusi a partire dalla chiusura dei seggi. Alla Polonia spettano 51 seggi all’Europarlamento.

Ungheria

In Ungheria si vota domenica 26 maggio: gli exit poll inizieranno a essere diffusi a partire dalla chiusura dei seggi. I seggi ungheresi al Parlamento europeo sono 21.

Romania

In Romania si vota domenica 26 maggio: gli exit poll inizieranno a essere diffusi a partire dalla chiusura dei seggi. I seggi della Romania al Parlamento europeo sono 32.

Elezioni Europee 2019 exit poll | Croazia

In Croazia si vota domenica 26 maggio: gli exit poll inizieranno a essere diffusi a partire dalla chiusura dei seggi. I seggi della Romania al Parlamento europeo sono 11.

Slovenia

In Slovenia si vota domenica 26 maggio: gli exit poll inizieranno a essere diffusi a partire dalla chiusura dei seggi. I seggi della Slovenia al Parlamento europeo sono 8.

Bulgaria

In Bulgaria si vota domenica 26 maggio: gli exit poll inizieranno a essere diffusi a partire dalla chiusura dei seggi. I seggi assegnati alla Bulgaria nel Parlamento europeo sono 17.

Elezioni Europee 2019 exit poll | Chi vota?

Sono chiamati alle consultazioni elettorali tutti i cittadini aventi diritto al voto di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea (circa 400 milioni di persone).

Si tratta della nona volta che i cittadini dell’Unione europea si recano alle urne per eleggere i rappresentanti del Parlamento europeo. Le prime elezioni a suffragio universale si sono tenute nel 1979.

In 4 stati (Belgio, Cipro, Grecia, Lussemburgo) è obbligatorio recarsi alle urne mentre in tutti gli altri il voto è facoltativo.

In Italia votare è considerato un “dovere civico”, secondo quanto previsto dall’articolo 48 della Costituzione italiana.