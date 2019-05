Claudia Ruggeri | Chi è | Età | Carriera | Ciao Darwin 8 | Stasera | Paolo Bonolis | Avanti un altro

CLAUDIA RUGGERI CHI È CIAO DARWIN – Claudia Ruggeri è una bellissima donna, nota al grande pubblico soprattutto per aver partecipato alla trasmissione di Paolo Bonolis Avanti un altro. Questa sera venerdì 24 maggio 2019 è ospite su Canale 5 di Ciao Darwin 8, per l’ultima puntata dello show campione d’ascolti.

Ma chi è Claudia Ruggeri? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Claudia Ruggeri | Chi è

Classe 1983, Claudia Ruggeri è nata a Roma il 22 ottobre. Sin da bambina sviluppa una passione per il mondo dello spettacolo, e in particolare per la danza. All’inizio della sua carriera fa la modella, mettendo in mostra tutta la sua bellezza e il suo fisico.

La prima apparizione in tv arriva nel 2004, all’interno della trasmissione Rai Domenica In. Il ruolo che le dà maggiore popolarità è però all’interno del quiz di Canale 5 Avanti un altro, dove fa la Poliziotta, la Supplente e per finire la Miss.

All’inizio della sua carriera televisiva Claudia Ruggeri ha anche svolto un piccolo ruolo all’interno della trasmissione Chiambretti c’è. Nella puntata di questa sera, venerdì 24 maggio 2019, di Ciao Darwin 8 è la caposquadra degli Umani contro i Mutanti, capitanati dal Ken umano Rodrigo Alves. Una sfida ricca di colpi di scena per quella che è l’ultima puntata di questa edizione di Ciao Darwin.

Claudia Ruggeri | Vita privata

Non tutti sanno che la Miss di Avanti un altro è la cognata di Paolo Bonolis, ha infatti sposato nel 2016 Marco Bruganelli, fratello della moglie del popolare conduttore. Una parentela che ha portato qualcuno a parlare di raccomandazione: “Può capitare che qualcuno mi accusi di essere raccomandata. Allora io rispondo che ho iniziato la gavetta in tv prima di conoscere Bonolis. Paolo non rischierebbe mai di rovinare un programma per fare lavorare una parente”, ha spiegato Claudia Ruggeri.

Claudia Ruggeri | Instagram

Molto popolare sui social, è seguita sul suo profilo Instagram da 495mila persone, con cui condivide le sue foto e momenti della sua vita privata.