Ciao Darwin 8 ultima puntata Madre Natura | Chi è Ema Kovac | 24 maggio

CIAO DARWIN ULTIMA PUNTATA MADRE NATURA – NOME – Quella di stasera, venerdì 24 maggio 2019, sarà una serata televisiva molto triste per tutti gli appassionati di Ciao Darwin. Il celebre programma, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, arriva infatti alla sua ultima puntata per la stagione 2019.

In tutto, quindi, sono dieci le puntate di Ciao Darwin 8. Una stagione che ha fatto molto ridere i telespettatori, a causa della particolarità dei giochi e della simpatia dei concorrenti. Ma quella di quest’anno, al netto delle polemiche a causa del grave incidente accaduto a un concorrente, che rischia la paralisi, è stata un’edizione particolare anche per quanto riguarda Madre Natura.

Madre Natura è la vera attrazione di Ciao Darwin, soprattutto per il pubblico maschile: una bellissima modella, titolare del meccanismo della casualità (quello che stabilisce quale concorrente di ogni squadra deve partecipare ai singoli giochi), che attira gli sguardi sulle sue curve.

Quest’anno, come sappiamo, non c’è stata un’unica Madre Natura: ad ogni puntata, infatti, la modella era sempre diversa (qui l’elenco e i nomi di tutte le Madre Natura del 2019).

Ciao Darwin ultima puntata Madre Natura | La sorpresa di stasera

Ma è proprio qui che arriva la grande sorpresa che Bonolis ha riservato all’ultima puntata. Dopo il Padre Natura, che nella nona puntata ha allietato finalmente anche gli sguardi delle telespettatrici, stasera torna una donna.

Ma (ecco la novità) non sarà una modella nuova. Bensì una che ha già partecipato – sempre nelle vesti della bellissima dea della casualità – al programma. Per la prima volta in questa stagione, dunque, una Madre Natura torna per due volte in trasmissione.

Una promozione in piena regola, per una delle modelle più apprezzate di Ciao Darwin 8.

Ciao Darwin ultima puntata Madre Natura | Chi è

Chi è, dunque, la Madre Natura dell’ultima puntata? È la stessa…della prima puntata! A dare la notizia in anteprima è stato il sito Superguidatv, che spiega che questa sera i telespettatori rivedranno a Ciao Darwin Ema Kovac.

Chi è Ema Kovac (Qui un suo profilo)? È una bellissima modella croata, bionda e giunonica, che durante la prima puntata dello show aveva ricevuto tantissimi applausi per la sua eleganza. Anche se si è fatta notare anche per un sonoro schiaffo (qui il video) a Luca Laurenti.

Ciao Darwin ultima puntata Madre Natura | Ema Kovac

“La mia esperienza a Ciao Darwin – ha dichiarato Ema Kovac a Superguidatv – è stata meravigliosa. Il giorno della puntata mi sono divertita tantissimo, soprattutto mentre Laurenti ed io stavamo provando lo schiaffo”.

“Però la vera sorpresa – ha concluso la modella – per me è venuta dopo, quando ho capito il seguito che abbiamo avuto sui social. Mentre guardavo la prima puntata, il pubblico di tutta Italia mi mandava messaggi di supporto ed incoraggiamento e non ho potuto nascondere le lacrime di gioia”.