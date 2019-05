Ciao Darwin 8 streaming 24 maggio | Diretta | Tv | Canale 5 | Ultima puntata

CIAO DARWIN 8 STREAMING 24 MAGGIO – Torna stasera il classico appuntamento con Ciao Darwin, il programma in onda su Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti e giunto all’ultima puntata.

Questo decimo e ultimo appuntamento con Ciao Darwin 8, in onda stasera venerdì 24 maggio 2019, propone una nuova e avvincente sfida che divertirà il pubblico da casa: Umani contro Mutanti. A capitanare le due squadre sono rispettivamente Claudia Ruggeri e il Ken Umano, vale a dire Rodrigo Alves, che il pubblico di Canale 5 ha conosciuto in quanto concorrente del Grande Fratello 15 condotto da Barbara D’Urso.

Le due squadre dovranno, come sempre, affrontare diverse prove, da quella di coraggio al gioco finale dei cilindroni, eccetto quella dei rulli, rimossa a causa dell’incidente che ha portato in ospedale un concorrente.

Grande attesa poi per conoscere chi è la Madre Natura di stasera. Settimana scorsa avevamo assistito per la prima volta alla presenza di Padre Natura, il bel ragazzo di Bologna Filippo Melloni, studente di Medicina. Chi sarà invece oggi la bella Madre Natura?

Di seguito tutto quello che c’è sa sapere su come vedere stasera l’ultima puntata di Ciao Darwin 2019 in tv e in streaming.

Ciao Darwin 8 streaming 24 maggio | Tv

Ciao Darwin va in onda su Canale 5, che potete trovare al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e in versione HD al tasto 505.

Gli abbonati Sky possono trovare il canale al tasto 105 del decoder.

Ciao Darwin 8 streaming 24 maggio | Diretta streaming

Se non siete a casa, niente panico. Canale 5 è disponibile anche in diretta streaming. Come? Facile, con MediasetPlay, la piattaforma che carica i contenuti in streaming e permette di accedere alla diretta.

Tutto quello che dovete fare è accedere alla piattaforma Mediaset Play, registrarvi – anche tramite Facebook – e poi godervi gratuitamente lo spettacolo di Ciao Darwin.

Ma c’è di più: Mediaset tramite la funzione on demand permette di recuperare anche in qualsiasi momento dopo la messa in onda degli episodi.

Questa edizione di Ciao Darwin 8 è stata travolta dalle polemiche, in seguito all’incidente che ha portato in ospedale Gabriele Marchetti, un concorrente che ha subito gravi danni per aver partecipato alla fase dei rulli.

Ciao Darwin torna con la decima e ultima puntata in onda stasera su Canale 5 venerdì 24 maggio alle ore 21:25.