Ciao Darwin 8 anticipazioni ultima puntata | Stasera | Oggi | 24 maggio 2019

CIAO DARWIN 8 ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA – Questa sera venerdì 24 maggio 2019 va in onda su Canale 5 la decima e ultima puntata di Ciao Darwin 8, la trasmissione di successo condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Chi si sfiderà stasera nell’ultima puntata di Ciao Darwin? Chi sono i capisquadra? Grande attesa inoltre per sapere chi sarà Madre Natura, la bellissima modella che in ogni puntata ha il compito di selezionare a sorte muovendo il mappamondo i concorrenti che devono sfidarsi nelle varie prove di Ciao Darwin 2019.

Nella precedente puntata di settimana scorsa, invece, per la prima volta abbiamo avuto un Padre Natura, un bellissimo ragazzo che ha fatto sobbalzare il pubblico femminile da casa e quello in studio. Questa sera, invece, tornerà una donna: chi? Sorpresa: non una nuova modella, ma Ema Kovac, che era stata Madre Natura nella primissima puntata di Ciao Darwin 2019.

Ecco allora tutto quello che c’è da sapere sulla decima e ultima puntata di Ciao Darwin 8, in onda stasera venerdì 24 maggio su Canale 5.

Ciao Darwin 8 anticipazioni ultima puntata | 24 maggio | La sfida

Ad affrontarsi questa sera a Ciao Darwin sono Umani contro Mutanti. Una sfida che si prevede come al solito divertente e ricca di colpi di scena. I capitani delle due compagini di stasera 24 maggio 2019 sono rispettivamente Claudia Ruggeri e il Ken Umano, vale a dire Rodrigo Alves, che il pubblico di Canale 5 ha conosciuto in quanto concorrente del Grande Fratello 15 condotto da Barbara D’Urso.

Le due squadre si fronteggeranno nelle classiche sfide che caratterizzano il gioco di Ciao Darwin: a spasso nel tempo, il faccia a faccia e poi il quiz finale dei cilindroni che decreterà il vincitore finale. I rulli sono stati rimossi dal programma dopo il terribile incidente di Gabriele Marchetti: l’uomo è finito in ospedale e rischia di rimanere paralizzato.

Ciao Darwin 8 anticipazioni | Madre Natura

Tanta attesa per conoscere chi sarà la Madre Natura di questa sera, 24 maggio 2019. Settimana scorsa abbiamo assistito per la prima volta alla presenza di Madre Natura, il bellissimo Filippo Melloni, studente di Medicina a Bologna e amante dello sport.

Stasera invece per la gioia di tutto il pubblico maschile torna Madre Natura.

