L’annuncio è arrivato, ma non quello che ci aspettavamo. Nel pomeriggio di giovedì 23 maggio, Chiara Ferragni aveva allertato i suoi 16 milioni di followers: grandi notizie in vista. Tanto è bastato per scatenare il web con una domanda: i Ferragnez aspettano il secondo figlio?

Chiara Ferragni, un grande annuncio in arrivo

Le voci sono state alimentate da un post del marito di Chiara, il rapper italiano Fedez, che lo stesso giorno aveva pubblicato una Storia su Instagram in cui si vedeva il piccolo Leone intento a giocare, con sotto la frase “Cucciolata in arrivo”.

Un modo tenero per lasciare intendere che un nuovo baby-Ferragnez è in arrivo? Per il momento, pare di no. Nella serata di giovedì, Chiara ha finalmente svelato la novità in arrivo, che nulla ha a che vedere con la maternità.

Si tratta di tutt’altro: dall’auto che la portava al red carpet di Cannes dove ora si trova, avvolta in un abito rosa firmato Giambattista Valli, Chiara Ferragni ha detto: “Sono felice di annunciarvi che sono una delle ragazze scelte da Giambattista Valli per la nuova collezione in collaborazione con H&M”.

Lo stilista romano Giambattista Valli ha annunciato lo stesso giorno che sarà il nuovo guest designer per H&M. Fra le testimonial da lui scelte per questa collaborazione ci sarà anche l’imprenditrice digitale sposata a Fedez.

Raggiante, Chiara Ferragni ha poi postato una foto che la ritrae a Cannes in compagnia dello stilista romano e delle altre ragazze che collaborano con lui.

Giambattista Valli e H&M hanno annunciato all’unisono sui social che la collezione sarà lanciata il prossimo 7 novembre.

