Card reddito di cittadinanza ricarica | Ogni quanto si ricarica | Date pagamenti

Card reddito di cittadinanza ricarica – A partire dal 6 marzo 2019 è possibile fare richiesta per il reddito e la pensione di cittadinanza, il sussidio targato M5s e introdotto dal governo Conte con il decreto 4/2019.

Una volta pervenuta all’Inps la domanda per il sussidio – che può essere presentata sia sul sito ufficiale dedicato al nuovo beneficio economico per gli utenti in possesso di credenziali Spid che recandosi in un Caf o in un ufficio postale – l’istituto di previdenza procede alla verifica del possesso dei requisiti necessari per il suo ottenimento e fornisce una risposta entro 15 giorni dall’invio dell’istanza.

Successivamente, una volta decretato l’esito, l’istituto comunica tramite sms e mail a coloro che hanno ottenuto un accoglimento della propria domanda il giorno e l’ufficio postale dove recarsi per il ritiro della RdC Card, la carta con cui è possibile spendere i soldi del sussidio.

Ma quali sono le spese consentite e quali invece sono vietate e ogni quanto si ricarica la carta del reddito di cittadinanza? In che giorno del mese?

Sulla card per il reddito e la pensione di cittadinanza – una normale prepagata rilasciata da Poste Italiane – viene caricato un importo ogni mese: i soldi del sussidio che funge da integrazione del reddito familiare, in sostanza, vengono accreditati nella seconda metà del mese, intorno al giorno 27, e devono essere spesi entro il mese successivo a quello di erogazione.

Chi ha ricevuto il sussidio ad aprile, quindi, dovrà spenderlo entro maggio e così via. Se tali tempistiche non vengono rispettate, la somma non spesa verrà decurtata del 20%.

I soldi sono immediatamente disponibili nel momento in cui il beneficiario si reca alle Poste per il ritiro della carta.

Ricordiamo che l’importo massimo che si può ottenere con il reddito di cittadinanza è 1330 euro e che esso varia sulla base della composizione del nucleo familiare: un single, ad esempio, con una rata dell’affitto o del mutuo da pagare, riceverà 780 euro.

Il reddito di cittadinanza può essere percepito per una durata di 18 mesi, rinnovabili in altri 18 con un mese di stop.

