BALLANDO CON LE STELLE STREAMING 24 MAGGIO – Ballando con le stelle, il talent show in onda su Rai 1, andrà in onda eccezionalmente anche di venerdì. Condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle è giunto quasi alla fine e, per recuperare la puntata persa sabato scorso (a causa della finale dell’Eurovision Song Contest), il programma avrà due appuntamenti questa settimana che corrisponderanno alle semifinali.

Ormai siamo quasi giunti alla fine, chi otterrà la vittoria di quest’edizione 2019?

E cosa aspettarsi dalla puntata del 24 maggio? In primis, la puntata si aprirà con un duello tra Ettore Bassi e Manuela Arcuri: soltanto uno dei due potrà continuare la gara.

I ballerini in gara sono ormai pochi: abbiamo Suor Cristina che si scontrerà con la Vukotic, mentre Nunzia De Girolamo affronterà Enrico Lo Verso. E ancora Lasse si scontrerà con Angelo Russo e Osvaldo invece finirà contro chi avrà vinto il primo ballottaggio tra Bassi e l’Arcuri.

Ovviamente a valutare le performance dei concorrenti sarà la giuria, mentre la puntata fa spazio anche a un ballerino per una notte: Massimo Giletti.

Ma dove vedere Ballando con le stelle?

Ballando con le stelle, le anticipazioni della puntata in onda il 24 maggio 2019

Ballando con le stelle streaming 24 maggio | Tv

Ballando con le stelle andrà in onda questa settimana con un doppio appuntamento. Le puntate saranno disponibile su Rai 1, il canale ammiraglio della Rai disponbile sul tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi dispone di un decoder Sky può trovare il canale al tasto 101.

Ballando con le stelle streaming 24 maggio | Diretta streaming

Chi vuole seguire in diretta streaming Ballando con le stelle può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione dell’utente in modo del tutto gratuito i contenuti della Rai. Grazie alla funzione on demand, potete recuperare i programmi anche dopo la messa in onda.

Ballando con le stelle vi aspetta venerdì 24 maggio 2019 alle ore 21:25 su Rai 1.