BALLANDO CON LE STELLE ANTICIPAZIONI – Ballando con le stelle ci offre una maratona questa settimana in vista della finale. Il talent show di Rai 1 va in onda eccezionalmente anche di venerdì questa settimana. Doppio appuntamento per il programma condotto da Milly Carlucci che vede, tra i suoi ospiti, un volto molto caro alla Rai.

Cosa aspettarsi da questa nuova puntata di Ballando con le stelle? Vediamolo insieme.

Ballando con le stelle anticipazioni | 24 maggio 2019

Sabato scorso, Ballando ha lasciato il posto alla finale dell’Eurovision Song Contest ma questa settimana torna più forte che mai proponendo non uno, ma ben due episodi ai telespettatori di casa Rai.

Venerdì 24 e sabato 25 maggio infatti andranno in onda le due puntate semifinali in vista della finalissima, programma per il 31 maggio.

Dalla scorsa puntata, era stato lasciato in sospeso il duello tra Ettore Bassi e Manuela Arcuri. La puntata della semifinale si aprirà con questo scontro di ballo.

La serata sarà piena di sfide a passo di danza: Suor Cristina si scontrerà con Milena Vukotic e Simone Di Pasquale, Nunzia De Girolamo invece dovrà affrontare insieme al maestro Raimondo Todaro Enrico Lo Verso e Samanta Togni.

Lasse Matberg, insieme a Sara Di Vaira, affronterà Angelo Russo e Anastatia Kuzmina; infine Dani Osvaldo e Veera Kinnunen si sfideranno con la coppia vincitrice del ballottaggio iniziale tra Bassi e Arcuri.

Ma ci saranno anche ballerini per una notte per questa puntata del 24 maggio: si tratta di Massimo Giletti, di ritorno in Rai con la campionessa di volley Francesca Piccinini.

Massimo Giletti torna in Rai: sarà da Mara Venier a Domenica In

A giudicare i ballerini come al solito sarà la temutissima giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le stelle vi aspetta venerdì 24 maggio 2019 con la prima delle semifinali di quest’edizione 2019, in prima serata su Rai 1.

Ballando con le stelle, ecco dove vedere in tv e streaming la puntata del 24 maggio 2019