Addio De Rossi streaming live e diretta tv: ecco dove vedere il saluto di DDR ai tifosi della Roma

ADDIO DE ROSSI STREAMING TV – Domenica 26 maggio 2019 alle ore 20,30 Roma e Parma si affrontano allo stadio Olimpico di Roma, gara valida per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2018 2019. Al termine della partita Daniele De Rossi saluterà i suoi tifosi. La sfida contro i gialloblù sarà infatti l’ultima in maglia giallorossa per il centrocampista che ha dedicato tutta la carriera alla sua squadra del cuore.

Un momento emozionante da non perdere.

Dove vedere l’addio di De Rossi in tv? Sky Sport o Dazn? In live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Addio De Rossi streaming live | Dove vederla in tv diretta live

La sfida tra Roma e Parma e l’addio di De Rossi dopo la partita sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare (quindi a pagamento) Sky Sport.

Previsto un ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti, analisi e commenti in studio di giornalisti e ospiti.

Il calcio d’inizio della sfida tra Roma e Parma, 38esima giornata di Serie A, è fissato alle ore 20,30. Il saluto di De Rossi ai suoi tifosi intorno alle ore 22.40.

LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018 2019

Addio De Rossi streaming live | Dove vederlo in diretta live streaming

In live streaming la partita tra Roma e Parma e l’addio di De Rossi ai suoi tifosi sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in live streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2018 2019