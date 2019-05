Usa, tornado si abbatte sul Missouri: almeno tre morti | Un violento tornado si è abbattuto nella notte tra mercoledì e giovedì sul Missouri, negli Usa. Al momento si contano almeno tre morti e diversi feriti. Ingenti i danni provocati.

Tra le città più colpite, Golden City, dove al momento si registrano i tre morti, Carl Junction, in cui vi sono molti feriti, e Jefferson City.

Il tenente della polizia della città di Jefferson, David Williams, ha detto che non ci sono stati incidenti mortali, ma che le autorità hanno ricevuto diverse chiamate da persone rimaste bloccate nelle loro case.

New video from Brae Smith shows the outline of a tornado against a backdrop of lightning from the Travel Lodge Hotel in Jefferson City. pic.twitter.com/fSfNb4qZC3

Il governatore del Missouri Mike Parson sta seguendo la situazione minuto per minuto e, attraverso Twitter, ha dichiarato: “Stiamo lavorando bene, ma preghiamo per coloro che sono ancora intrappolati”.

Major tornados across state tonight, including Jeff City. We’re doing okay but praying for those that were caught in damage, some are still trapped – local emergency crews are on site and assisting.

— Governor Mike Parson (@GovParsonMO) 23 maggio 2019