Ultimi sondaggi europee 2019 23 maggio | Il grande giorno è arrivato: seggi aperti per le elezioni europee in Gran Bretagna e Olanda. In Inghilterra la situazione è molto tesa, potrebbe essere l’ultimo voto Ue per il paese. Che aria tira? Qual è l’umore?

Attese le dimissioni di Theresa May – Quello che apre oggi la tornata delle elezioni europee, è un Regno Unito dilaniato dallo stallo parlamentare sulla Brexit, con la May sempre più accerchiata e verso l’addio. Ieri sera si è dimessa la ministra per i Rapporti col parlamento Andrea Leadsom, in polemica con le concessioni fatte dalla premier. Le dimissioni della May potrebbero arrivare già domani.

Ultimi sondaggi europee 2019 23 maggio | Brexit Party | Farage

Le previsioni per Farage – Secondo i sondaggi, è prevista una vittoria di Nigel Farage che avrà un grande impatto sulla crisi dei Tories. Martedì il partito Brexit di Nigel Farage si è attestato al 32 per cento in una media di quattro sondaggi, con uno che ha incassato il partito con un notevole 37 per cento. La sua vittoria è prevista, almeno con una percentuale attorno al 30.

Il destino di Ukip – Bisogna ricordare che Ukip, il partito guidato da Farage, ha superato le elezioni europee del 2014 con il 27,5 per cento. Eppure, un anno dopo, il partito ha vinto un solo seggio a Westminster nelle elezioni generali. Tuttavia, il 35 per cento delle persone o più in totale invia un messaggio chiaro: gran parte del pubblico vuole che la Gran Bretagna esca dall’UE e che Theresa May vada via da Downing Street.

Nel probabile evento di un wipeout conservatore e di un trionfo della Brexit, aspettatevi una richiesta di dimissioni della May da parte dei Tory, per virare ancora più a destra. Probabilmente, qualcosa di simile è accaduto nel 2015, quando David Cameron ha fatto la sua fatale promessa per il referendum.

