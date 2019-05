Tiziano Ferro tour 2020 – Tiziano Ferro ha dato l’annuncio che tutti i fan aspettavano con ansia e lo ha fatto affidandosi a una diretta sul suo profilo Instagram: nel 2020 ci sarà un nuovo tour negli stadi.

Il cantautore originario di Latina ha fatto sapere che la sua prossima tournée inizierà a fine maggio e si concluderà a Roma a metà luglio. Non mancheranno tappe anche in Sicilia, Sardegna, Napoli, Lignano Sabbiadoro mentre il gran finale è previsto, appunto, allo stadio Olimpico il 16 luglio.

I concerti in programma per il 2020, oltre ai grandi successi del passato, vedranno come protagonisti i brani del suo ultimo album Buona (Cattiva) sorte.

Queste le date del tour negli stadi di Tiziano Ferro finora confermate dallo stesso artista:

31 maggio 2020 Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil

16 luglio 2020 Roma, Stadio Olimpico

Al momento ancora non si sa dove e quando saranno venduti i biglietti ma ulteriori comunicazioni sono attese nei prossimi giorni.

L’artista 39enne, nel frattempo, ha anche raccontato qualcosa del nuovo album e del singolo Buona (Cattiva) Sorte: “Rappresenta per me la rinascita. È una canzone che parla al futuro, senza chiudere le porte a ciò che è stato. Era da tempo che non uscivamo con una nuova canzone d’estate, forse dai tempi di ‘Stop! Dimentica’”.

In quanto al disco Accetto Miracoli , in uscita il prossimo 22 novembre, ha invece dichiarato: “Sarà un disco che marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove”.

