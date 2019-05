🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Montalbano Rai 1 23 maggio | La piramide di fango | Il Commissario | Replica

STASERA IN TV MONTALBANO RAI 1 – LA PIRAMIDE DI FANGO – Questa sera, giovedì 23 maggio, in tv un nuovo appuntamento con Il Commissario Montalbano, il poliziotto di Vigata inventato da Andrea Camilleri amatissimo dai telespettatori. Quella di stasera, come quelle andate in onda nelle scorse settimane, è una replica.

L’episodio in onda su Rai 1 si intitola La piramide di fango, andato in onda per la prima volta il 7 marzo 2016 e diretto, come sempre, da Alberto Sironi.

Dopo L’età del dubbio e La luna di carta, quindi, Montalbano torna in prima serata con un altro episodio cult. La messa in onda di La piramide di fango, infatti, fa parte del piano della Rai di trasmettere dieci grandi repliche della serie con protagonista Luca Zingaretti, in attesa delle tre nuove puntate, dovrebbero giungere sul primo canale Rai nel 2020.

Stasera in tv Montalbano Rai 1 | La piramide di fango | Di cosa parla l’episodio

Stasera dunque, a partire dalle 21.25, gli appassionati di Montalbano potranno gustarsi la replica di un vecchio episodio su Rai 1.

Ma di cosa parla La piramide di fango? Le indagini di Montalbano, stasera, avranno a che fare con il ritrovamento del cadavere di un uomo nel cantiere dove sta per essere costruita la nuova condotta idrica di Vigata. Il commissario riesce subito ad intuire che la vittima è stata sorpresa di notte nel sonno, visto che al momento della sua morte indossava canottiera e pantaloncini; di conseguenza la sua abitazione deve trovarsi nei pressi del luogo del delitto.

Salvo Montalbano, allora, insieme anche al fedele Fazio, va alla ricerca della casa dell’uomo e, trovandola, riesce ad identificarlo: si tratta di Gerardo Nicotra, il contabile dell’impresa edile responsabile dei lavori per la condotta idrica. Intanto anche Lucia Gambardella, una giornalista che si occupa da molto tempo di appalti truccati, racconta al commissario che il suo informatore, Saverio Piscopo, ha subito un tentativo di omicidio perché intenzionato a sporgere denuncia per un giro di malaffare che coinvolge le imprese edili della provincia.

Una volta preoccupatosi della sicurezza di Piscopo, Salvo riprende le indagini su Nicotra e scopre, tra inganni e bugie, un grosso giro di corruzione che riguarda proprio gli appalti pubblici.

Stasera in tv Montalbano Rai 1 | La piramide di fango | Il cast

Nel cast dell’episodio, gli immancabili Luca Zingaretti (Salvo Montalbano), Angelo Russo (Agatino Catarella), e Peppino Mazzotta (Giuseppe Fazio). Le due donne, Sonia e Lucia, sono interpretate rispettivamente da Sonia Bergamasco e Teresa Mannino, mentre Federico Benvenuti veste i panni di Gerlando Nicotra. Nel cast anche Mimmo Mignemi (Ignazio Nicotra) e Ubaldo Lo Presti (PM Jacono).

Non perdetevi dunque Il Commissario Montalbano – La piramide di fango, stasera in tv su Rai 1 alle 21:25.

