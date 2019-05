FABIO ROVAZZI ALL TOGETHER NOW – Questa sera, giovedì 23 maggio 2019, va in onda la seconda puntata di All Together Now. Il nuovo programma Mediaset è condotto da Michelle Hunziker e J-Ax e, per questo secondo appuntamento, vedrà in studio nuovi ospiti tra cui Fabio Rovazzi.

Amicizia storica di J-Ax, Rovazzi ha già preso parte a diversi programmi televisivi come Amici di Maria De Filippi e anche il Festival di Sanremo.

Il 2016 è stato un anno ricco per il giovane attore, poiché è proprio in quel periodo che il suo nome ha avuto un forte riscontro sul web.

Rovazzi è nato come YouTuber e si è ben presto tramutato in un cantante di hit che hanno fatto il giro del web italiano, dopodiché è approdato al cinema e ha poi condotto Sanremo Giovani.

Tutto quello che c’è da sapere sulla carriera e la vita privata di Fabio Rovazzi

Fabio Rovazzi All Together Now | La carriera

Classe 1994, Rovazzi sin da giovane ha sviluppato la sua passione per il mondo dello spettacolo destreggiandosi nel montaggio di qualche video. La sua vena artistica è dapprima approdata nel disegno, frequentando il liceo artistico, e si è poi dirottata verso il mondo dello spettacolo.

Il suo primo video professionale? “Ho iniziato con video che si fanno in discoteca, mi davano 70 euro a lavoro, per iniziare non è male anche perché mi piaceva. Poi sono andato a Miami a fare i video delle serate e ho partecipato a qualche festival”, ha dichiarato Rovazzi in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

La fama social ben presto lo porta a intrecciare il suo percorso artistico con quello di Fedez e J-Ax. “Grazie a uno dei video che avevo postato su Facebook Fedez mi ha chiamato e mi ha invitato a casa sua, abbiamo parlato e da lì è nata un’amicizia prima con lui e poi anche con J Ax con il quale ho fatto il programma “Sorci Verdi” su Raidue. Quando ho fatto la canzone abbiamo iniziato a collaborare ufficialmente, l’hanno presa pacchetto completo. Siamo un bel trio”, ha dichiarato Rovazzi.

Peccato che poi la collaborazione artistica tra Fedez e J-Ax sia naufragata, ma questa è un’altra storia.

Chi gradisce la vena comica di Rovazzi lo troverà questa sera su Canale 5 come ospite di All Together Now.